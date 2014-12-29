حمایت ایران از نیروهای مسلح عراق را یک ضرورت استراتژیک می دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار خالد متعب یاسین العبیدی وزیر دفاع عراق که امروز به تهران سفر کرده است، با اشاره به وجود همبستگی های عمیق فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و قومی میان دو ملت و تاکید بر ضرورت گسترش همکاری های دفاعی ، نظامی میان دو کشور گفت: حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارتش و نیروهای مسلح عراق را بخشی از راهبردهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه می دانیم.

وی افزود: حمایت از وحدت و تمامیت ارضی عراق ، توسعه مردم سالاری بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون اساسی ، برقراری کامل امنیت و کمک به پیشرفت همه جانبه عراق از جمله سیاست های اصولی و پایدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود .

وزیر دفاع با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به عراق فراقومی و فراطائفی است تصریح کرد: همه افراد این کشور باید در روند و ساختار سیاسی منطبق بر قانون اساسی عراق نقشی سازنده و موثر داشته باشند .

سردار دهقان با تبریک پیروزی های اخیر ارتش و نیروهای مردمی عراق در مقابله با تروریست های تکفیری داعش گفت : عمیقا معتقدم ، با شکل گیری یک اجماع ملی در عراق جهت مقابله با تروریسم، حماسه ای تاریخی شکل گرفته و امیدواریم روند پاکسازی مناطق آلوده عراق از لوث وجود تروریست ها با همین شدت و قوت ادامه یابد.

وی با انتقاد شدید از اقدام های یکجانبه گرایانه به بهانه مبارزه با داعش و تروریسم گفت: اینگونه اقدامات می تواند به استمرار بقاء و تقویت ریشه های تروریسم در منطقه کمک بیشتری کند، هرگونه اقدامی در عراق و سوریه باید با هماهنگی کامل دولت مرکزی در این کشورها باشد .

وزیر دفاع با تقبیح شدید هرگونه رفتاری که قوام و انسجام در عراق را تضعیف و یا رویکردی تجزیه طلبانه را به ذهن متبادر می کند گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سقوط رژیم بعثی، حامی دولت در این کشور بوده و بر حضور و مشارکت همه طرف ها در روند سیاسی عراق تاکید داشته است .

سردار دهقان در پایان با استقبال و ابراز خرسندی از سفر وزیر دفاع عراق به جمهوری اسلامی ایران آمادگی کشورمان را برای گسترش همکاری های دفاعی – نظامی و کمک به تقویت بنیه دفاعی و تقویت ارتش این کشور اعلام کرد.

در ادامه این مذاکرات دکتر خالد متعب یاسین العبیدی طی سخنانی با تشکر از دعوت و میزبانی خوب وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با وزیر دفاع کشورمان گفت: حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران احساسی بسیار خوب و برادرانه در بین نیروهای مسلح، دولت و ملت عراق نسبت به دولت، ملت و نیروهای مسلح ایران به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: ما چشم امید به همکاری با کشور دوست و برادر ایران بسته ایم و توسعه حمایت از نیروهای مسلح عراق توسط ایران را یک ضرورت استراتژیک می دانیم.

وزیر دفاع عراق گفت: ما با حضور در ایران بر اراده و خواست دولت، ملت و نیروهای مسلح عراق برای گسترش مناسبات با ایران تاکید داریم و معتقدیم توسعه روابط ایران و عراق در راستای منافع دو ملت است.

خالد العبیدی با اشاره به حمایت های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم گفت: مواضع و اقدامات ایران در حمایت از عراق یک رویداد تاریخی که اراده و صداقت راستین ایران را جلوه گر کرده است.

وزیر دفاع عراق با تاکید بر گسترش همکاری های دفاعی میان دو کشور گفت: امروز عراق در سه جبهه مقابله با تروریسم، مبارزه با فساد، بازسازی و نوسازی به شدت درگیر است و ما خواستار کمک، حمایت و مشارکت ایران در این سه جبهه هستیم و امید بسیار زیادی به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران داریم.