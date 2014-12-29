به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی در نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با مسئولان هیئت‌های ورزشی قم و تشکل‌های جوان که ظهر دوشنبه در تالار شهید آوینی اداره کل ارشاد قم برگزار شد اظهار داشت: مرحوم آیت الله فاضل گفته‌اند که قم مرکز استعداد است و در قم استعداد جوشش دارد و بی‌شک یکی از این منابع جوشش استعداد در قم، حوزه ورزش است.

وی افزود: هیئت‌های ورزشی قم و باشگاه‌های قمی در عرصه کشور صاحب نام هستند اما مشکل ورزش قم محدود بودن امکانات است در حالی که در قم استعداد برای توسعه ورزش قهرمانی و افتخار آفرینی برای کشور کم نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: اگر برنامه ریزی ۵ ساله‌ای برای توسعه زیربنایی ورزش در قم در دستور کار داشته باشیم بدون شک در سطح ملی، جایگاه‌های مشخص و خوبی به دست می‌آوریم و با وجود اینکه قم از نظر امکانات ورزشی، در شرایط خوبی قرار نداشته اما نتایج درخشانی در عرصه ملی و بین المللی به دست آورده است.

حجت الاسلام بنایی عنوان کرد: در کنار این ظرفیت‌ها، مشکلاتی هم وجود دارند و به شکل عاجل، مهم‌ترین آن، موضوع استقرار و تجمیع دفا‌تر هیئت‌های ورزشی قم است که باید سامان یابد و اگر بتوان هیئت‌های ورزشی را در ساختمانی واحد مستقر کرد جایگاه وشان ورزشی هیئت‌های ورزشی و مسئولان آن‌ها حفظ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران قمی سفیران اخلاق و فتوت هستند و امیدوارم برای حل مشکل ساختمان هیئت‌های ورزشی استان در بودجه قدمی برداشته شود و این ورزشکاران با اخلاق از این طریق مورد پشتیبانی قرار گیرند.