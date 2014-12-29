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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

در سالروز تاسیس شورایعالی فضای مجازی؛

همایش فضای مجازی پاک برگزار می شود

همایش فضای مجازی پاک برگزار می شود

همایش فضای مجازی پاک 17 مهرماه همزمان با سالروز تشکیل شورایعالی فضای مجازی کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف بومی سازی ابزارهای فضای مجازی کشور با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و ایجاد جریان مناسب تعاملی برای فضای مجازی پاک به عنوان دغدغه جامعه و ارائه راهکارهای ایجابی برای حل مسائل فضای مجازی برگزار می شود.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و حسن نجفی سولاری مشاور وزیر ارشاد از جمله سیاستگذاران این همایش را تشکیل می دهند.

در این همایش میهمانانی از کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک، مصر، لبنان و نیوزیلند که در مقوله فضای مجازی پاک طرح های مختلف ارائه داده و مقررات تدوین کرده اند حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2451912

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