همایش فضای مجازی پاک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف بومی سازی ابزارهای فضای مجازی کشور با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و ایجاد جریان مناسب تعاملی برای فضای مجازی پاک به عنوان دغدغه جامعه و ارائه راهکارهای ایجابی برای حل مسائل فضای مجازی برگزار می شود.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و حسن نجفی سولاری مشاور وزیر ارشاد از جمله سیاستگذاران این همایش را تشکیل می دهند.

در این همایش میهمانانی از کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک، مصر، لبنان و نیوزیلند که در مقوله فضای مجازی پاک طرح های مختلف ارائه داده و مقررات تدوین کرده اند حضور خواهند داشت.