حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سیاست‌های دولت در حمایت از مطبوعات محلی به ۵ مورد اشاره كرد و گفت: یكی از موارد، ضریب افزایشی حمایت یارانه‌ای برای استان‌های کم برخوردار است که در فاز دوم اجرا از ضریب ۳۰ درصدی به ۵۰ درصد و از ۸ استان به ۹ استان افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به بحث همبستگی ملی مورد اشاره در بسته حمایتی سال ۹۳ اضافه كرد: ضریب ۳ برابری برای روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های استانی واقع در استان های مرزی که به جای واگرایی، مروج همبستگی ملی باشند، نیز در نظر گرفته شده كه از دیگر موارد حمایت است.

انتظامی به ابلاغ مؤکد پیگیری و اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مبنی‌بر ممنوعیت توزیع برخی موارد از سوی روزنامه‌های سراسری اشاره كرد و توضیح داد: در این بخش و با هدف حمایت بیشتر از مطبوعات محلی، ممنوعیت آگهی ویژه‌نامه‌ها افزون بر ۳۰ درصد حجم صفحات ویژه‌نامه‌ها و همچنین توزیع مستقل ویژه نامه ها در استان به روزنامه های سراسری ابلاغ شده است.

معاون وزیر ارشاد همچنین به تدوین دستورالعمل نحوه توزیع آگهی‌های دولتی با دو محور حمایتی جدید اشاره كرد و گفت: ادارات کل استانی موظف اند حداقل ۷۰ درصد مبلغ کلّی آگهی‌های دولتی را به نشریات محلّی بدهند. وی افزود: همچنین به ویژه‌نامه‌های استانی روزنامه‌های سراسری، مطلقاً آگهی دولتی داده نمی شود.

انتظامی در عین حال یادآور شد: با توجه به آن که اطلاعات هر یک از این محورهای یادشده مرتباً به صورت شفاف اعلام می‌شود بدیهی است که بهترین ناظر خود مطبوعات استانی هستند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد دیگر سیاست دولت یازدهم در حمایت از مطبوعات محلی را اینگونه شرح داد: اصلاح دستورالعمل کانون‌های تبلیغاتی به نحوی که از انتشار و توزیع آگهی‌نامه‌هایی با دوره‌های انتشار کمتر از یک ماه ممنوع شده‌اند.

انتظامی همچنین خاطرنشان كرد: این موارد علاوه‌ بر ابلاغ رسمی به ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌صورت شفاف نیز اطلاع رسانی شده تا از ظرفیت همکاران رسانه‌ای به‌عنوان بهترین ناظر در حسن اجرای این دستورالعمل ها استفاده شود.

پیش از این خداداد ابراهیمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی استان‌های کشور در گفتگویی با خبرنگار مهر ابهاماتی را نسبت به ابلاغ دستورالعمل جدید معاونت مطبوعاتی در مورد نحوه رتبه‌بندی نشریات متقاضی دریافت آگهی‌های دولتی طرح کرده بود که توضیحات معاون مطبوعاتی می‌تواند توضیحی پیرامون جزئیات این ابلاغیه باشد.