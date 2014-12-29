معاون اجرایی رئیس جمهور از ظرفیت های بندر چابهار بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری روز دوشنبه در سفر به بندر چابهار ضمن بازدید از ظرفیت های صنعتی منطقه آزاد چابهار با حضور مدیرعامل این منطقه از نزدیک طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بندر چابهار را مورد بررسی قرار داد.

وی در بازدید از بندر چابهار در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به مصوبات خوب دولت در طرح توسعه چابهار از جمله احداث فرودگاه، پروژه راه آهن و طرح توسعه بندر چابهار افق روشنی برای سواحل مکران در راستای ایفای نقش در سطح ملی و منطقه ای در حوزه ترانزیت پیش بینی می شود.

شریعتمداری بیان داشت: در سفر فردا دکتر روحانی بازدید از طرح توسعه بندر چابهار، عقد قرارداد ساخت مخازن پتروشیمی و صنایع در محوطه اسکله شهید بهشتی، بازدید از طرح توسعه راه آهن، پتروشیمی و چند طرح بزرگ عمرانی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از پروژه‎های در دست احداث شامل راه آهن، صنایع فولاد، پتروچین پارس و طرح توسعه اسکله شهید بهشتی بنادر و دریانوردی از جمله برنامه های امروز معاون اجرایی رییس جمهور بود.