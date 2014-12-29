روند خدمات رسانی شهرداری به مردم شیراز رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاجری بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز تاکید کرد: شورا و شهرداری باید به فکر خدمات رسانی به مردم باشد نه اینکه کارهایی که اعتماد مردم را از بین ببرد را انجام دهند.

وی ادامه داد: روند کارهای شهرداری رضایت بخش نیست بلکه باید سرعت فعالیت ها بیشتر شود، رسیدگی بیش از یک سال به پرونده های املاک قابل قبول نیست.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه مسئولین استان فارس به فکر دریافت بودجه برای مرمت اطراف حرم مطهرشاهچراغ(ع)، حافظیه و سعدیه باشند تاکید کرد: استاندار در جذب بودجه ملی برای فارس کوشا بوده و در گزارش لایحه بودجه 94 برای مرمت و بازسازی تخت جمشید 52 میلیارد تومان در نظر گرفته اما بهتر است برای مرمت و بازسازی اطراف سومین حرم، حافظیه و سعدیه نیز اعتبارات اعلام شود.

هاجری تصریح کرد: هرساله توسط میراث فرهنگی پس از شاهچراغ(ع) و تخت جمشید حافظیه و سعدی بیشترین زائرین را جذب کرده بنا بر این باید برای این مجموعه ها نیز اعتبارات مناسب جذب شود.

وی یادآور شد: باید اعتبارات در این راستا عادلانه توزیع شود تا شاهد توسعه و پیشرفت گردشگری باشیم.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که برخی به جای خدمات رسانی بیشتر به مردم توجه تبلیغات زود هنگام دارند.

هاجری تاکید کرد: تیتر اول روزنامه ها و سایت ها شدن نشان از توانمندی و کارآمدی نیست بلکه باید گره کارهای مردم را باز کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی که منجرب به رکود بودجه های عمرانی دولتی شده لازم است با مشکلات نقدینگی موجود در شهرداری در لایحه متمم بودجه سال آینده لحاظ شود.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه حق و حقوق شهر و مردم باید در قراردادهای شهرداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: در قراردادهای میان شهرداری و اوقاف هیچ حق و حقوقی برای مردم ملاحظه نمی شود که این برداشت های یک طرفه باعث بروز مشکلات می شود.