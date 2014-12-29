سطح محتوایی نمایشگاه کتاب شاهرود ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب ضمن اشاره به این که شاهرود شهرستانی فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است از برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه بزرگ استانی کتاب در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: برپایی چنین نمایشگاه هایی در تشویق مردم به سمت مطالعه بسیار موثر است.

وی با بیان این که مقام معظم رهبری همواره اهمیت ویژه ای را برای کتابخوانی قائلند افزود: کتابهای موجود در نمایشگاه باید بنا بر نیازهای جامعه و پتانسیل های شهرستان باشد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه ها شاهد برگزاری این نمایشگاه به صورت کیفی و کمی باشیم.

هاشمی با تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب باید از لحاظ کمی و کیفی بهتر از قبل برگزار شود، گفت: برگزاری این نمایشگاه در راستای بهره مندی همه اقشار از تازه های نشر بسیار مفید است.

بالا بودن سرانه مطالعه یکی از شاخصه های توسعه یافتگی

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود با یادآوری استقبال بسیار خوب مردم شاهرود از فعالیتهای فرهنگی خصوصا نمایشگاه کتاب این امر را نشانه فرهنگ بالای مردم دیار عالمان و عارفان و انس ایشان با کتاب دانست و تصریح کرد: بالا بودن سرانه مطالعه یکی از شاخصه های توسعه یافتگی هر منطقه محسوب می شود که در شاهرود به وضوح دیده می شود.

هاشمی، مردم شاهرود را اهل تجزیه و تحلیل، تعامل و با درک بالا توصیف کرد و افزود: پیش بینی می شود که نمایشگاه کتاب امسال نیز با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شود پس باید سطح محتوایی کتابها نیز ارتقا یابد.

وی بر تاثیر مطالعه والدین در منزل بر ترغیب کودکان به این امر تاکید کرد و افزود: کتاب باید در سبد خرید خانوار قرار گیرد و گرانی آن نباید مانعی برای گریز از مطالعه تلقی شود.

بهره گیری از تازه های نشر می تواند به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه کمک کند

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر این که نمایشگاه کتاب به صورت گردشی در استان ها برگزار می شود اظهار داشت: شاخص فرهنگی استان سمنان در جایگاه خوبی قرار دارد که می بایست تقویت شود.

امیر باهنر ضمن تاکید بر اینکه بهره گیری از تازه های نشر می تواند به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه کمک کند گفت: تا کنون حدود ۵۰۰ ناشر برای حضور در نمایشگاه شاهرود ثبت نام کرده اند و با توجه به جمعیت شهرستان فروش بن مورد توجه موسسات قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی مسئول اجرایی غرفه بندی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ غرفه است که ۴۰ درصد تخفیف هم در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بیشترین دغدغه ما در حال حاضر بحث مکان نمایشگاه است که اگر برطرف شود همه ما باید نهایت استفاده را از این فرصت فرهنگی داشته باشیم و به عنوان یک هفته فرهنگی بهره لازم را از آن ببریم.

تخصیص 40 درصد تخفیف فروش برای نمایشگاه کتاب شاهرود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با یادآوری اینکه این نمایشگاه دوازهمین دوره است که در شاهرود برگزار می شود، افزود: این رویداد را می توان به عنوان یک هفته فرهنگی در این خطه دانست که برای معرفی هر چه بیشتر برنامه ها و محصولات فرهنگی به جامعه از آن بهره خواهیم برد.

محسن امیری با بیان اینکه حدود 40 درصد تخفیف فروش برای کتاب های این نمایشگاه پیش بینی شده است خاطرنشان کرد: امیدواریم همه دستگاه ها ما را برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه یاری کند چرا که این فرصت بسیار ارزشمندی است که در اختیار شهرستان ما قرار داده شده است.

وی افزود: این نمایشگاه از اول بهمن ماه سالجاری به مدت یک هفته برگزار می شود.

نباید به خاطر یک کار ارزشی، یک کار ارزشی دیگر را تعطیل کرد

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود نیز در این نشست ضمن ابراز تاسف از اینکه شاهرود مکان مناسبی را برای برگزاری اینگونه نمایشگاه ها ندارد و همه ساله برپایی این گونه نمایشگاه ها در مکان استادیوم ورزشی شهید اکبری انجام می شود و این امر بسیاری از برنامه های ورزشی جوانان را مختل می کند، گفت: نباید به خاطر یک کار ارزشی، یک کار ارزشی دیگر را تعطیل کنیم.

محمد علی رحیمیان تصریح کرد: برای برگزاری نمایشگاه، محل ورزش جوانان را که روزانه حدود ۵۰۰ نفر از آن استفاده می کنند را برای مدتی تعطیل می کند.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه ورزشکاران نسبت به این کار ناراضی هستند گفت: مطمئنا این مهم بازتاب خوبی را در شهرستان نخواهد داشت و بهتر این است که مسئولان مکان دیگری را برای این موضوع و رویداد مهم فرهنگی اختصاص دهند.