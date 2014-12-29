۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۳۰

نشست معاونين ستاد احياء امر به معروف و نهی از منکر؛

مردم در اجرای قانون امر به معروف نقش اساسی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبير كل ستاد احياء امر به معروف و نهی از منكر كشور با بيان اينكه نقش تشكل های مردمی، محوري است گفت با تصويب قانون امر به معروف و نهی از منكر در مجلس شورای اسلامی، اميد می رود تحولی در اين بخش ايجاد شود.

حجت الاسلام زرگر در نشست معاونين ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر كه صبح امروز برگزار شد با تاكيد بر اهميت نقش مردم در نظارت همگاني اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در رابطه با  نقش مردم در فريضه الهی امر به معروف و نهی از منكر به دو محور نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر دولت اشاره شده است.

از اين رو نقش تشكل های مردمي و اهميت و ضرورت معاونت تشكلهای مردمي در ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر محوری است و اميد می رود با تصويب قانون امر به معروف و نهی از منكر در مجلس شورای اسلامی، تحولی در اين بخش ايجاد شود.

شايان ذكر است در پايان اين نشست ، به موجب حكمي از سوي رييس ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر، سيد مهدي اميني به سمت معاون تشكل هاي مردمی ستاد احياء امربه معروف و نهی از منكر منصوب شد و از خدمات شايسته حجت الاسلام ظهرابي تقدير و تشكر به‌عمل آمد. 

