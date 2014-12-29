بهبود کیفیت هوا باحذف بنزین پتروشیمی/پیگیر توزیع سوخت یورو ۴ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید متصدی با بیان اینکه توزیع سوخت یورو ۴ به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است، اظهار داشت: نقش بهبود کیفیت سوخت در بهتر شدن شرایط کیفی هوا و در نتیجه سلامتی مردم همواره مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست است.

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه در مصوبه هیئت وزیران به پارامترهای اصلی در بهبود کیفیت سوخت در کلان شهرها توجه شده است و اقدامات لازم از طرف سازمان های ذیربط در حال انجام است، تاکید کرد: آنچه که همواره مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست است نقش بهبود کیفیت سوخت در بهتر شدن شرایط کیفی هوا و در نتیجه سلامتی مردم است.

وی با اشاره به اینکه پارامترهای اصلی در سوخت استاندارد یورو ۴ مشخص است و بنزن و آروماتیک دو پارامتر اصلی در این سوخت با تاثیری فوق العاده بر سلامت انسان هاست، اظهار داشت: تامین و توزیع سوخت استاندارد یورو ۴ بطور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

متصدی با تاکید بر اینکه بنزین استاندارد یورو ۴ که همواره طبق استاندارد مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست است ، اظهار داشت:در بنزین یورو ۴ میزان بنزن ۱ درصد و میزان ترکیبات آروماتیک ۳۵ درصد می باشد در حالی که در بنزین پتروشیمی بنزن و آروماتیک ها بخش اصلی ترکیب بنزین را تشکیل می دهند و قطعا" میزان آن فراتر ازاستاندارد مورد نظر است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، همواره تاکید سازمان حفاظت محیط زیست تولید، واردات و عرضه سوخت منطبق با استاندارد های ملی است.

بهبود شرایط کیفی هوا نسبت به سال های گذشته

وی در ادامه به داده های ثبت شده در ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت : بر این اساس تعداد روزهای ناسالم تا پایان آذر ۷۷ روز و در مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۲، ۱۰۰ روز و در سال ۱۳۹۱، ۱۱۱ روز گزارش شده است.

متصدی تصریح کرد: تعداد روزهای ناسالم در سال ۹۳ نسبت به دو سال گذشته تقریبا حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است و آمارهای ارائه شده حاکی از بهبود شرایط کیفی هوا نسبت به سال های گذشته است.

وی در شرایط کنونی که آلودگی هوا سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته و بخش گسترده ای از آن مربوط به کیفیت سوخت دانست و افزود: لازم است بجای موضع گیری و دفاع غیر منطقی از وضعیت غلط گذشته و بیان موضوعات غیر کارشناسی با همت مضاعف در جهت ایجاد محیط زیست سالم تلاش نموده تا برای ایجاد محیط زیست سالم گام بر داشته شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در ابتدای طرح تولید بنزین ازطریق واحدهای پتروشیمی، بنزین پتروشیمی از نوع پیرولیز بوده که بر اساس اسناد ایمنی صنایع پتروشیمی این بنزین حاوی بیش از ۵۰% بنزن است.

وی ادامه داد : به گفته مدیر عامل وقت شرکت پتروشیمی ایران با اشاره به روش تولید بنزین پیرولیز، اعلام کرده بود روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین تولیدی پتروشیمی توزیع می شود بعدها در سال های بعد از اجرای این طرح، بنزین پیرولیز پتروشیمی جای خود را به بنزین ریفرمیت پتروشیمی می دهد که این بنزین نیز بین ۲ تا ۱۰% بنزن داشته است.

واحدهای صنعتی با آلودگی بالا ملزم به استفاده از تجهیزات کنترل آلاینده

معاون سازمان حفاظت محیط زیست به مصوبه هیئت وزیران که ارائه برنامه بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری در صنایع آلوده کلان شهرها تاکید شده است؛ اشاره کرد و گفت: وظیفه انجام این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

متصدی افزود: بر اساس این مصوبه واحدهای صنعتی با آلودگی بالا ملزم به استفاده از تجهیزات کنترل آلاینده ظرف مدت ۱۲ ماه شده اند و در حال حاضر این مصوبه بصورت جدی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست و از طریق کارگروه ساماندهی صنایع آلاینده در حال اقدام و پیگیری است.

وی تصریح کرد: کلیه اقدامات انجام شده برای نوسازی و ارتقای صنایع آلاینده از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد نظارت و بازرسی ادواری قرار می گیرند.