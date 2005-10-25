رحماني در گفت وگو با "مهر": اساسنامه جديد مجمع روحانيون مبارز تصويب شد// فصل تازه اي از فعاليت هاي روحانيون مبارز آغاز مي شود

رحماني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين جلسه مجمع روحانيون مبارز، با حضور اكثريت اعضا برگزار و اصلاحات بخش هايي از اساسنامه اين تشكل روحاني و سياسي تصويب شد.
وي متذكر شد "در اين جلسه كه تا پاسي از شب به طول انجاميد، سيدمحمد خاتمي رييس جمهور سابق و رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز و سيدمحمد موسوي خوئيني ها دبير اين مجمع نيز حضور داشتند".
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز گفت: تغييرات اساسنامه مجمع كه به ضرورت تحولات و شرايط جديد صورت گرفت، جزيي بود و چارچوب اساسنامه دستخوش تجديد نظر نشده است.
رحماني افزود : اصلاح اساسنامه احزاب، اصلاح آئين نامه هاي اجرايي آن را در پي دارد كه اميدواريم اين تغييرات نيز تا 3 ماه آينده انجام شود.
اين عضو روحانيون مبارز زمان انتشار جزييات اصلاحات اساسنامه تشكل متبوعش را منوط به نظر رييس شوراي مركزي و دبير مجمع روحانيون مبارز دانست و خاطر نشان كرد كه "آنها در زمان مناسب اطلاعات مربوطه را در اين زمينه در اختيار رسانه ها و افكار عمومي قرار خواهند داد".
وي تصريح كرد كه تصويب اساسنامه جديد مجمع روحانيون مبارز، آغاز فصل جديدي از فعاليت هاي اين حزب در عرصه سياسي كشور خواهد بود.
عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز تاكيد كرد: مجمع از بدو تاسيس تا امروز در همه احوالات و شرايط فعالانه در عرصه انقلاب و در حوزه هاي سياسي ، ديني و اجتماعي حضور اثر گذار داشت و همواره در راستاي منويات بنيان گذار جمهوري اسلامي گام بر داشته است.
رحماني افزود: بعد از رحلت امام خميني (ره) و در سال هاي اخير نيز، مجمع روحانيون مبارز در جهت تثبيت خط امام و صيانت از انديشه هاي تابناك ايشان و پشتيباني از ولايت فقيه حركت كرد و همچنان اصول اعتقادي خود را پي گيري خواهد كرد.
اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در ادامه، با اشاره به نزديك بودن "روز قدس"، حضور پر شور و فعالانه اعضاي تشكل متبوعش در اين مراسم همگام با مقام معظم رهبري و ملت بزرگ ايران را ياد آور شد.
رحماني گفت كه "روز قدس از يادگارهاي امام راحل (ره) در جهت احياي مساله فلسطين است و مسلمانان را متوجه اين نكته مهم مي كند كه بايد قدس شريف و سرزمين هاي اشغالي را به دامن جهان اسلام باز گرداند".
وي ادامه داد : حضور سالانه ملت هميشه در صحنه ايران در آئين بزرگداشت روز قدس باعث آزاد سازي بخش هايي از سرزمين اشغالي شده است و تداوم پر شور و فعال اين حضور توطئه هاي آمريكايي - صهيونيستي دشمنان جهان اسلام را خنثي مي كند.
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