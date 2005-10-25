رحماني در گفت وگو با "مهر": اساسنامه جديد مجمع روحانيون مبارز تصويب شد// فصل تازه اي از فعاليت هاي روحانيون مبارز آغاز مي شود

رحماني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين جلسه مجمع روحانيون مبارز، با حضور اكثريت اعضا برگزار و اصلاحات بخش هايي از اساسنامه اين تشكل روحاني و سياسي تصويب شد .

وي متذكر شد "در اين جلسه كه تا پاسي از شب به طول انجاميد، سيدمحمد خاتمي رييس جمهور سابق و رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز و سيدمحمد موسوي خوئيني ها دبير اين مجمع نيز حضور داشتند ".

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز گفت: تغييرات اساسنامه مجمع كه به ضرورت تحولات و شرايط جديد صورت گرفت، جزيي بود و چارچوب اساسنامه دستخوش تجديد نظر نشده است .

رحماني افزود : اصلاح اساسنامه احزاب، اصلاح آئين نامه هاي اجرايي آن را در پي دارد كه اميدواريم اين تغييرات نيز تا 3 ماه آينده انجام شود .

اين عضو روحانيون مبارز زمان انتشار جزييات اصلاحات اساسنامه تشكل متبوعش را منوط به نظر رييس شوراي مركزي و دبير مجمع روحانيون مبارز دانست و خاطر نشان كرد كه "آنها در زمان مناسب اطلاعات مربوطه را در اين زمينه در اختيار رسانه ها و افكار عمومي قرار خواهند داد ".

وي تصريح كرد كه تصويب اساسنامه جديد مجمع روحانيون مبارز، آغاز فصل جديدي از فعاليت هاي اين حزب در عرصه سياسي كشور خواهد بود .

عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز تاكيد كرد: مجمع از بدو تاسيس تا امروز در همه احوالات و شرايط فعالانه در عرصه انقلاب و در حوزه هاي سياسي ، ديني و اجتماعي حضور اثر گذار داشت و همواره در راستاي منويات بنيان گذار جمهوري اسلامي گام بر داشته است .

رحماني افزود: بعد از رحلت امام خميني (ره) و در سال هاي اخير نيز، مجمع روحانيون مبارز در جهت تثبيت خط امام و صيانت از انديشه هاي تابناك ايشان و پشتيباني از ولايت فقيه حركت كرد و همچنان اصول اعتقادي خود را پي گيري خواهد كرد .

اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در ادامه، با اشاره به نزديك بودن "روز قدس"، حضور پر شور و فعالانه اعضاي تشكل متبوعش در اين مراسم همگام با مقام معظم رهبري و ملت بزرگ ايران را ياد آور شد .

رحماني گفت كه "روز قدس از يادگارهاي امام راحل (ره) در جهت احياي مساله فلسطين است و مسلمانان را متوجه اين نكته مهم مي كند كه بايد قدس شريف و سرزمين هاي اشغالي را به دامن جهان اسلام باز گرداند ".