پوستر «روزگاری عشق و خیانت» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «روزگاری عشق و خیانت» به کارگردانی داود بیدل و به تهیه کنندگی روح الله شمقدری ساخته شده است و در آن بازیگرانی همچون شهرزاد کمال‌زاده، میلاد کی‌مرام، همایون ارشادی، نسرین مقانلو، سحر قریشی، حسن جوهرچی، جعفر دهقان، علی اوسیوند، آتش تقی‌پور و جمشید هاشم‌پور ایفای نقش می2کنند.



در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اتفاقی غیرمنتظره پروانه و دخترش آینه را غافلگیر می‌کند، گویا این اتفاق ریشه در گذشته پروانه دارد گذشته‌ای که سال‌ها از مواجه با آن هراس داشته است.

قرار است فیلم سینمایی «عشق و خیانت» به زودی در سینماهای تهران و شهرستان اکران شود.

