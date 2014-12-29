پوستر «روزگاری عشق و خیانت» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «روزگاری عشق و خیانت» به کارگردانی داود بیدل و به تهیه کنندگی روح الله شمقدری ساخته شده است و در آن بازیگرانی همچون شهرزاد کمالزاده، میلاد کیمرام، همایون ارشادی، نسرین مقانلو، سحر قریشی، حسن جوهرچی، جعفر دهقان، علی اوسیوند، آتش تقیپور و جمشید هاشمپور ایفای نقش می2کنند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اتفاقی غیرمنتظره پروانه و دخترش آینه را غافلگیر میکند، گویا این اتفاق ریشه در گذشته پروانه دارد گذشتهای که سالها از مواجه با آن هراس داشته است.
قرار است فیلم سینمایی «عشق و خیانت» به زودی در سینماهای تهران و شهرستان اکران شود.
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