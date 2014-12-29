به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر دوشنبه در همایش شکوه بصیرت در بوشهر اظهار داشت: فتنه هنوز تمام نشده و ادامه دارد و برخی افراد در پی این هستند که به نقش آفرینان فتنه باز هم میدان بدهند و شاهد فتنه‌هایی شدیدتر از دوران اصلاحات باشیم.

وی با بیان اینکه تصور اینکه فتنه پایان یافته است یک تصور کاملا اشتباه است، اذعان داشت: بازیگران اصلی فتنه در سال 88 مدعی رهبری، دانش، تجربه و سیاست و در پی مال و ثروت و قدرت بودند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه دین و راه شهدا مداوم و آزمایشی مستمری است، افزود: برای اینکه در مسیر اسلام و شهدا حرکت کنیم باید بیدار و بصیر باشیم و تبعیت محض از ولی صالح الهی تنها راه نجات است.

وی با بیان اینکه فتنه سال 88 یک اتفاق، حادثه و اشتباه نبود و بلکه یک توطئه طراحی شده و بسیار جدی برای شکست نظام بود، تاکید کرد: نهم دی‌ماه یوم الله بود و همه فتنه‌های دشمنان را خنثی کرد.

جمیری با بیان اینکه در جریان اتفاقات سال 88 تجربه بسیار بزرگی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم، اضافه کرد: این اتفاقات درس های بسیاری برای ملت ایران نیز داشت.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم هوشیاری و بصیرت جبهه بیدار و بصیر در کشور تاکید کرد و افزود: هیچ‌گاه این فتنه‌ها را نباید فراموش کنیم و باید این طراحی‌ها را به خوبی درک کنیم.