به گزارش خبرنگار مهر، یاسر هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در چهاردهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، که هم اکنون در کتابخانه ملی ایران در حال برگزاری است، پیام رئیس مجمع تشخص مصلحت نظام را به این همایش به شرح زیر قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

نسخه‌های خطی شناسنامه‌ای مستند از فرهنگ و تمدن ملت‌ها و نشاندهنده جایگاه مردم آن سرزمین در علم و دانش است و خدا را شکر که ایران عزیز از این سرمایه عظیم در هر دو بعد ملی و اسلامی برخوردار است و امروز به غیر از کتابخانه‌هایی که نسخ خطی دارند، بسیاری از خانه های مردم، محل نگهداری نسخه هایی است که نسل اندر نسل به آنها رسیده و از این سرمایه ارزشمند استفاده‌ای در حد نگهداری و افتخار می‌کنند و ای کاش نهضتی در کشور به راه بیافتد تا هر ایرانی هر نسخه خطی را که در اختیار دارد به مرکزی یا کتابخانه‌ای تحویل دهد تا با تمرکز این اثار گرانسنگ، تبدیل به سرمایه ای فرهنگی و اجتماعی عظیم در کشور شود.

افسوس دیگر هر ایرانی دلسوز فرهنگی در خصوص نسخه‌های خطی، فروش آنها به دلالان خارج از کشور است و در شگفتم که چگونه افرادی سودجو و ضد فرهنگ، راضی می‌شوند ماهیت فرهنگی و ادبی کشور خود را بفروشند در حالی که می دانند از شدت ارزش، بی‌قیمت هستند.

اینجانب در یک برر سی، برخی از نسخ ارزشمند خطی را مرواریدهای ارزشمند یافتم و خدا را شکر که در زمان مسئولیتم، سر و سامان بیشتر و مناسب‌تری گرفت و بعدها چاپ و انتشار نسخ خطی مجلس شورای اسلامی، به شیوه‌ای برای گسترش فرهنگ و ادب کشور تبدیل شد و تلاش برای حفظ و ترمیم اسناد کشور هم انجام شد.

همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی، حرکتی ارزشمند در جهت نهادینه کردن احترام به کسانی است که عمرشریف خویش را در جهت بسط و گسترش فرهنگ ایرانی، شیعی و اسلامی صرف کردند و امسال به یاد شخصیتی عالم همچون آیت‌الله عزیزالله عطاردی برگزار می شود که بیش از ۳۰ اثر در زمان ادبی و ۵۰ اثر از زبان فارسی از ایشان به جای مانده است.

برگزار کنندگان این همایش، امیدوارند در کنار تجلیل از بزرگان برای تربیت جوانان دانشجویان در جهت علمی تر کردن بهره برد رای از نسخ خطی بیشتر و مناسب تر قدم بردارید که بیشتر ضروری است.

تفسیر طالقانی از آیه «ان الانسان لفی خسر»

بر اساس این گزارش یاسر هاشمی همچنین در سخنانی ضمن قرائت سوره (والعصر) گفت: زمانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی این بحث را مطرح می‌کردم که این «ان الانسان لفی خسر» که یعنی اینکه انسان همیشه در خسران است، به چه معناست؟

یاسر هاشمی ادامه داد: ایشان نقل می‌کردند که در زندان در خدمت مرحوم طالقانی لطیفه زیبایی را طرح می‌کردند با این مضمون که ایشان (آیت الله طالقانی) فرمودند من فکر می‌کردم به این سوره که ناگهان در خیابان به یک یخ فروش رسیدم که او در حال تبلیغ کالای خودش بود و می گفت رحم کنید به من که سرمایه‌ام در حال خسران است، اگر شما نخرید! طبیعتا ما هم زندگی مان در حال اتمام است و اینجا مفهوم ایمان، تلاش و باور است که در زندگی‌مان معنا پیدا می‌کند.

آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی هم اکنون با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان فرهنگی و قرآنی او، علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر، سید رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جمع زیادی از فعالان حوزه نسخ خطی در سالن همایش های این سازمان در حال برگزاری است.