برگزيدگان چهارمين آئين حاميان نسخ خطي معرفي شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزيدگان چهارمين آئين حاميان نسخ خطي عصر امروز دوشنبه 8 ديماه طي مراسمي با حضور وزير ارشاد در كتابخانه ملي معرفي شدند.
دبیرخانه چهاردهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی کار جمعآوری آثار را از خردادماه ۱۳۹۳ آغاز کرد و گردآوری ۳۰۰ عنوان کتاب (که مطابق فیپا یا شناسنامه کتاب در سال ۱۳۹۲ منتشرشده بودند)، ۳۲۸ عنوان مقاله و ۲۳ عنوان پایان نامه و همچنین شناسایی سایتهای مرتبط، مجموعهداران، اهداگران و مؤسسات فعال در حوزه چاپ و نشر کتب خطی، منابع تهیه شده به دوصورت دریافت از مراکز و ناشران و دریافت از مخازن اطلاعرسانی، نشریات و پایاننامههای سازمان ماحصل کار این دبیرخانه در این دوره از آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی بود.
آنچه در ادامه میآید نتیجه کار دبیرخانه علمی و اجرایی و معرفی برگزیدگان این دوره از آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی است:
در محور فهرستنگاری نسخههای خطی
در این محور از میان فهرستهای انتشاریافته در سال ۱۳۹۲، که به دبیرخانه رسیده بود ۹ فهرست به مرحله نهایی راه یافت. در گام نخست، بررسی کمّی این آثار نشان داد هشت اثر به حوزه فهرستنویسی نسخههای خطی تعلّق دارد و یک اثر مربوط به حوزه فهرستنویسی نسخههای عکسی است. پنج فهرست مربوط به فهرستنگاری کتابخانههای داخل کشور و چهار فهرست مربوط به فهرستنگاری کتابخانههای خارج کشور توسّط ایرانیان است. شش فهرست به زبان فارسی و سه فهرست به زبان عربی است.
با تأیید کمیته داوری، پنج داور برای ارزیابی کیفی این آثار تعیین شد. هر اثر حدّاقل توسّط دو داور مورد ارزیابی قرارگرفت. امتیاز نهایی از میانگین امتیازات داوری هر اثر به دست آمد.
نتایج ارزیابی محور فهرستنگاری نشان داد چهار فهرست برتر از دیدگاه داوران، فهرست نسخههای خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیتالله العظمی مرعشی (ج۴۲) با کسب ۵/ ۹۰ امتیاز، فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول) با کسب ۹۰ امتیاز، فهرست نسخههای خطی اهدایی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ج۴) با کسب ۸۱ امتیاز و فهرست مخطوطات مکتبة العتبة العباسیة المقدّسة (ج۲) با کسب ۵/۸۰ امتیاز است.
بدین ترتیب از دیدگاه داوران در محور فهرستنگاری نسخههای خطّی، فهرست کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی (ج۴۲) اثر برگزیده و فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول) اثر شایسته تقدیر شناخته شد.
در جلسه دبیران چهاردهمین آیین پیشنهاد معرفی دو اثر برگزیده و شایسته تقدیر در دو حوزه فهرستهای داخل و خارج از کشور (در مجموع چهار اثر) ارائه شد. بر این اساس نتایج ارزیابی محور فهرستنگاری بدین شرح است:
در محور فهرستهای داخلی، «فهرست نسخههای خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیةاللهالعظمی مرعشی (ج۴۲)» با کسب ۵/۹۰ امتیاز به عنوان اثر برگزیده، و «فهرست نسخههای خطی اهدایی حضرت آیةالله العظمی خامنهای (ج۴)» با کسب ۸۱ امتیاز به عنوان اثر شایسته تقدیر.
در محور فهرستهای خارج ایران، فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول) با کسب ۹۰ امتیاز، اثر برگزیده، و فهرست مخطوطات مکتبة العتبة العباسیة المقدّسة (ج۲) با کسب ۵/۸۰ امتیاز اثر شایسته تقدیر شناخته شدند.
نتیجه داوری محور متون تصحیحی
در این محور که دبیری آن را دکتر نجفقلی حبیبی بر عهده داشت، مجموع آثار تصحیحی پس از بررسی کیفی اولیه بر اساس کمیت به به سه بخش عمده تقسیم شد؛ آثار حوزه تاریخ، آثار حوزه ادبیات و سایر آثار. در میان این سه دسته تنها آثار ادبی حایز امتیاز شدند. دبیری این شاخه از محور متون تصحیحی بر عهده دکتر بهروز ایمانی بود، و از جمله داوران این محور استاد نجیب مایل هروی. گزارش داوری این محور بدین قرار است:
نتیجه داوری متون ادبی
از میان سیزده متن ادبی تصحیحی راه یافته به مرحله نهایی دو اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شدند.
اثر برگزیده: مرات الاصطلاح: تالیف آنندرام مخلص، تصحیح دکتر چندر شیکهر، دکتر حمیدرضا قلیچخانی و دکتر هومن یوسفدهی.
اثر شایسته تقدیر: دیوان عطّار نیشابوری (متن انتقادی بر اساس نسخههای خطّی کهن) تصحیح: مهدی مدائنی، مهران افشاری و با همکاری و نظارت علیرضا امامی.
محور آثار تألیفی
در این محور که دبیری آن را فتحالله کشاورز، از کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی عهدهدار بود، سه اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد که از آن میان هیچ اثری برگزیده نشد، اما دو اثر به صورت مشترک حایز رتبه شایسته تقدیر شدند:
کتاب «زرافشان، فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی، کتابآرایی و نسخهپردازی در شعر فارسی»، اثر حمیدرضا قلیچخانی، انتشارات فرهنگ معاصر.
«دانشنامه مهر و حکاکی در ایران»، اثر محمدجواد جدی، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری، با همکاری کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلش شورای اسلامی، و بنیاد دایرةالمعارف انسانشناسی.
محور نشریات تخصصی
دبیری این محور بر عهده دکتر محسن جعفريمذهب بود. داوران پس از ارزیابی نشریات این حوزه (همچون نامه بهارستان، پيام بهارستان، گزارش ميراث، آينه ميراث، ميراث شهاب، كتاب ماه كليات، كتاب ماه هنر، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، گنجينه اسناد، فصلنامه كتاب، و...)، هیچ نشريهای را واجد شرايط برگزيده شدن نديدند.
گزارش ارزیابی وب سایتهای حوزه نسخ خطی
دبیری این محور بر عهده دکتر عبدالحسین طالعی بود.
از اینرو امتیاز نهایی و درجه وب سایتها را در دو گروه به شرح ذیل بررسی شده است.
درجهبندی وب سایتهای مراکز دولتی یا قدیمی یا موقوفه بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت تارنماها (WQET)
نام سایت امتیاز درجه
کتابخانه ملی ایران ۸۲ عالی
آستان قدس رضوی ۸۲ عالی
کتابخانه مجلس ۸۲ عالی
کتابخانه ملک ۲۳/۷۷ عالی
میراث مکتوب ۸۴/۷۴ عالی
شهاب ۵/۶۶ بسیار خوب
درجه بندی وبسایتهای شخصی یا وابسته به مراکز کوچک و کم امکانات بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت تارنماها (WQET)
نام سایت امتیاز درجه
مجمع ذخایر اسلامی ۸۲ عالی
حلقه کاتبان ۸۹/۷۸ عالی
بساتین ۳۰/۷۶ عالی
بیاض ۵۳/۷۵ عالی
عظام ۹۱/۷۱ عالی
مؤسسه کتابشناسی شیعه الاثر ۰۶/۶۹ بسیار خوب
بنیاد محقق طباطبایی ۵۱/۶۷ بسیار خوب
گزارش محور اهداگران و مجموعهداران
در کمیته داوری چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی مقرر شد در این دوره به حامیان نشر متون و اهداگران نسخههای خطی و همچنین مجموعهداران فعال در حوزه نسخههای خطی توجه ویژه معطوف شد. حاصل این توجه بر اساس استفسای دبیر این محور اکبر شریفزاده به این شرح است:
ردیف نام و نام خانوادگی علت انتخاب
۱ خانواده آیت الله سید مجتبی موسوی لاری اهداگر ۸۱نسخه خطی و ۶نسخه چاپ سنگی
۲ سید بدیع طبائیان ۲۵ نسخه خطی و ۱ نسخه چاپ سنگی
۳ محمد صادق زمانی ۱۱ نسخه خطی و ۳ نسخه چاپ سنگی
ردیف نام و نام خانوادگی علت انتخاب
۱ انجمن مجموعهداران ایران (مهندس لطفی) حمایت از مجموعهداران نسخههای خطی
۲ نادرقلی نادری رارانی مجموعهدار بیش از ۲۰۰ نسخه خطی در اصفهان
۳ داریوش پبدنی مجموعه دار بیش از ۲۰۰ نسخه خطی اصفهان
ردیف نام و نام خانوادگی علت انتخاب
۱ یحیی شایسته منش حامی نشر کتاب ۳جلد کتاب در حوزه متون
۲ امیرناصر صیرفیان حامی نشر کتاب ۱جلد کتاب در حوزه متون
۳ علی تشکری حامی نشر کتاب ۱جلد کتاب در حوزه متون
۴ مهدی صداقتی حامی نشر کتاب ۱جلد کتاب در حوزه متون
موسسات بزرگ مالی و اعتباری حامی نشر متون
ردیف نام حامی بزرگ مالی علت انتخاب
۱ بانک پاسارگاد حمایت از انتشار شاهنامه طهماسبی
۲ بانک توسعه صادرات ایران حمایت از انتشار کتاب شاهکارهای ایران در لهستان
۳ سازمان زیباسازی شهرداری تهران حمایت مالی از انتشار کتاب راز خط و نقاشیخط در آثار رضا مافی
محور حفاظت، مرمت و صحافی نسخ خطی
در این محور، که دبیری آن بر عهده دکتر سمیه سادات محسنیان بود، سوابق دريافتشده در سه محور مرمت، صحافي و جلدسازي و آسيبزدايي و ضدعفوني آثار كاغذي با حضور داورانی خبره بررسی گردید. تعداد كل سوابق دريافت شده از مرمتگرانِ دستنوشتههاي خطي ۲۶ مورد بوده كه از كتابخانه دانشگاه تهران، آستان قدس رضوي، بنياد ايرانشناسي، كتابخانه دانشگاه تهران – سازمان اسناد و كتابخانه ملي- كتابخانه و موزه ملي ملك به دبيرخانه رسيده بود. از اين بين افراد برگزيده و افراد شايسته تقدير بر اساس اعلام داوران این محور عبارتند:
در محور مرمت
برگزيده: هادي دهقانپور با ۲۷ سابقه درخشان در حوزه مرمت از آستان قدس رضوي
شايسته تقدير: لي لي كردواني (كتابخانه دانشگاه تهران)
در محور آسيبشناسي و ضدعفوني
شايسته تقدير: فاطمه قدرتي(سازمان اسناد و كتابخانه ملي)
در محور صحافي و جلدسازي نسخههاي خطي
برگزيده: عبدالله فولادي (سازمان اسناد و كتابخانه ملي)
شايسته تقدير: قدیر صادقزاده (سازمان اسناد و كتابخانه ملي)
محور تالیف پایاننامههای دانشگاهی
در این محور که دبیری آن را دکتر حبیبالله عظیمی بر عهده داشت، ارزيابي آثار دو بخش پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد، و پایاننامههای مقطع دکتری تقسیم و نتیجه داوری نهایی آثار راه یافته به مرحله پایانی به این شرح اعلام شد:
فهرستنويسي ۲۰۰نسخه خطي دانشگاه تربيت مدرس/ سمانه زمانزاده - دانشگاه شهيدبهشتي و بنياد ايرانشناسي/ كارشناسي ارشد نسخهشناسي – پایان نامه برگزیدۀ مقطع کارشناسی ارشد
بررسي فرايند سازمان دهي و اطلاع رساني نسخه هاي خطي و چاپ سنگي سازمان ميراث فرهنگي/ پرستو ياري/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات/كارشناسي ارشد كتابداري/ شایسته تقدیر مقطع کارشناسی ارشد
پایان نامه روششناسي فهرستنگاري نسخ خطي ايراني اسلامي/ فريبا افكاري/ دانشگاه تهران / دكتري كتابداري و تصحيح و پایان نامه توضيح و تحليل بستان العارفين/ تهمينه عطائي كچويي/ دانشگاه تربيت مدرس / دكتري زبان و ادبيات فارسي – آثار برگزيده مشترك در مقطع دكتري
محور مقالات
مسئولیت دبیری بخش مقالات بر عهده دکتر فریبا افکاری قرار داشت. کار داوری این محور با بررسی اولیه مقالات در حوزههای مختلف که در سال ۱۳۹۲ در نشریات تخصصی کشور منتشر شده و به دبیرخانه رسیده بود کار آغاز شد. بر این اساس مقالات باید رابطهای با حوزه نسخ خطی و اسناد داشته باشند، از این رو مقالاتی که در حوزههای مختلف ادبیات، تاریخ، هنر، خوشنویسی، فهرستنگاری، کتابشناسی، نسخه شناسی، تصحیح متون، معرفی و نقد فهرستها و کتابهای منتشر شده در حوزه نسخ خطی و میراث مکتوب بودند و در آنها نسخه یا رسالهای مورد بررسی قرارگرفته بود به داوران سپرده شد.
عنوان مقاله نام و نوع نشریه مولفان ارزیابی
۱) نگاهی به کتاب درآستانه چاپ، دیباچهای به میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان کتاب ماه کلیات
(علمی - مروری) غلامرضا جمشیدنژاد/ محمدابراهیم ذاکر شایسته تقدیر ۹۴
۲) ویرایش و گزارش دیباچه شاهنامه برپایه نسخه سنژوزف کتاب ماه کلیات،
(علمی ـ مروری) سجاد آیدانلو برگزیده ۹۷
۳) تاملی در دیوان خاقانی ویراسته میرجلالالدین کزازی براساس معیارهای نویافته آیینه میراث
(علمی ـ پزوهشی) سعید مهدویفر ۹۲ برگزیده
۴) انتصاب کتاب دستورالوزراء به خواجه نظامالملک یا عدنی طوسی کاوش نامه
(علمی ـ پژوهشی) محمدرضا ملک ثابت شایسته تقدیر ۸۸
۵) معرفی، بررسی و تحلیل نسخه کاشفالمشکلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (علمی- پژوهشی) فاطمه کوپا
مصطفی گرجی سیدعلیاصغر میرباقریفرد
فرشته محجوب شایسته تقدیر ۸۸
۶) یک منبع ناشناخته تصوف خراسان از قرن پنجم کتاب مروارید خلیج فارس
(علمی ـ تخصصی) محمدرضا شفیعی کدکنی برگزیده ۹۰
۷) منظومه حماسی عاشورایی مقامات حسینی منشی بمرودی و نسخههای خطی آن پیام بهارستان (علمی ـ تخصصی) عبدالله مراد
سیدعباسمحمدزاده
الیاس رستم پور شایسته تقدیر ۸۸
محور گزارش، گفتوگو و یادداشتها
کمیته داوری چهاردهمین دوره آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی به این تصمیم رسید که در بخش گزارش، گفتگو و یادداشتهای منتشر شده در سال ۱۳۹۲ نیز به کار ارزیابی و داوری بپردازد و بر این اساس کار دبیری این محور بر عهده معصومه فرشچی از همکاران سازمان قرارگرفت.
در این محور از میان آثار رسیده و بررسی شده، آثار چهار نفر به مرحله نهایی راه یافت:
در بخش یادداشت، مجموعه یادداشتهای دکتر حسن انصاری مصحح، نسخهشناس و محقق، به لحاظ فعالیتهای کیفی و کمی پیوسته در حوزه شناسایی، معرفی، تحقیق و تصحیح نسخههای خطی برگزیده شد.
در بخش گزارش، مجموعه گزارشهای حسین متقی، فهرستنگار و کتابشناس نسخههای خطی با ارائه گزارشهای کیفی از کتابخانههای دیجیتالی نسخههای خطی دانشگاهی و بانکهای اطلاعاتی نسخههای خطی خارج از کشور برگزیده شد.
در بخش گفتوگو، مجموعه مصاحبههای معصومه کلانکی و سهیلا یوسفی به دلیل کمیت در انجام گفتوگوهای تخصصی با افراد صاحبنظر و برجسته در زمینه تصحیح و ترجمه نسخههای خطی، شایسته تقدیر شناخته شدند.
محور مجموعه مقالات و مجموعه رسایل
در این محور که دبیری آن بر عهده معصومه سادات ميرپوريان از همکاران سازمان بود، از میان ۱۵ عنوان مجموعه مقالات كه به دبیرخانه رسیده بود، سه عنوان به مرحله داوري نهايي راه پيدا كرد:
- اوراق عتيق (مجموعه مطالعات متنپژوهي، نسخهشناسي و فهرستنگاري)، دفتر سوم، به كوشش محمد حسن حكيم، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي؛
- جشننامه استاد سيد احمد حسيني اشكوري، به كوشش رسول جعفريان، نشر علم/ خانه كتاب/ كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام قم؛
- نامة حائري (جشننامه استاد عبدالحسين حائري)، به كوشش عبدالحسين طالعي با همكاري مركز پژوهش كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
بر اساس داوری نهایی در این حوزه، هيچیک از آثار حایز رتبه برگزيده نشد و تنها مجموعه «اوراق عتيق» با امتياز ۸۴ شايسته تقدير شناخته شد.
محور چاپ عكسي
دبیری این محور بر عهده دکتر مرتضی رزمآرا بود که نتایج داوری را از میان تعداد كل ۵۰ عنوان (۵۱ مجلد) آثار چاپ عكسي (اعم از چاپ از روي نسخه خطي و كتاب قديم چاپ سنگي و سربي)؛ به ابن شرح اعلام داشتند:
از میان سه اثر راه يافته به مرحلهي نهايي به شرح زیر:
- ونديداد ساده (نسخه خطي اوستاي ۹۷۶)/ به كوشش ايرج افشار و كتايون مزدا پور، تهران، انتشارات فروهر، ۱۳۹۲؛
- شرح المقدمه في الكلام/ نجيبالدين ابوالقاسم عبدالرحمن بن علي بن محمدالحسيني (المتوفي ۵۸۲ ﻫ) مع المقدمه في الكلام اشيخ ابوجعفر محمدبن الحسن بن علي الطوسي (المتوفي ۴۶۰ ﻫ)، تحقيق و تقديم حسن انصاري و زابينه اشميتكه، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب و موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين، ۱۳۹۲؛
- كليات خواجوي كرماني، كتابت محمدبن عمران كرماني سال ۷۵۰ قمري، با گزارش نسخهشناسي عليرضا هاشمي نژاد، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ۱۳۹۲.
طبق داوريهاي به عمل آمده، ونديداد ساده به عنوان اثر برگزيده شناخته شد و دو اثر ديگر به عنوان آثار شايستهي تقدير شناخته شدند.
محور کتابهای چاپ هنری
در آیین چهاردهم بررسی آثاری از گنجینه نسخههای خطی که با کیفیت هنری منتشر شدهاند نیز در دستور کار قرار گرفت که دبیری این محور بر عهده دکتر حمیدرضا قلیچخانی قرارداشت.
در این محور افزون بر آثار رسیده به دبیرخانه سایر آثاری که اطلاعاتی از آنها به دست آمده بود مورد بررسی قرارگرفت، و در مجموع ده اثر مورد ارزیابی قرارگرفت که از آن میان چهار اثر به مرحله نهایی داوری راه یافت. در نهایت یکی از این آثار برگزیده و سه اثر دیگر شایسته تقدیر شناخته شدند.
این آثار به ترتیب عبارتند:
شاهنامه طهماسبی، انتشارات فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران و موسسه متن، با حمایت بانک پاسارگاد.
میرعلی هروی، منتخبی از مرقعات ایران و هند موزههای جهان. گردآوری علی زارعدار، انتشارات رواق هنر.
میرعماد الحسنی، پادشاه ممالک خط، منتخبی از آثار خوشنویسی و نگارگری در موزههای جهان، گردآوری علی زارعدار، انتشارات رواق هنر.
راز خط و نقاشی خط در آثار رضامافی (مروری بر آثار رضا مافی)، تالیف کاوه تیموری، با حمایت سازمان زیباسازی شهرداری تهران.
در این محور از سوی دبیر مربوطه پیشنهاد شد با توجه به آن که بیشترین تلاش و هزینه از سوی موسسه حامی یا ناشر صورت میگیرد جوایز مربوطه نیز به ناشر یا حامی تعلق بگیرد.
محور موسسات و نهادهای فعال
در این محور مجموعه فعالیتهای ناشران، کتابخانهها و موسستان خصوصی و دولتی که نسبت به شناسایی، نگهداری، معرفی و آموزش فنون مبوط به نسخههای خطی احتمام داشته اند پرداخته شده است. دبیری این محور بر عهده دکتر علی صادق زاده وایقان بود.
در این محور مجموعه فعالیتهای حدود بیست موسسه فعالتر، اعم از ناشر و کتابخانه فعال در حوزه نسخههای خطی از میان یکصد موسسه شناخته شده مورد بررسی قرارگرفت: جمع بندی نهایی پس از مشاوره با همکاران و متخصصان این حوزه چنین است:
۱.آستان قدس رضوی بهعلت فعالیت برجسته در فراهمآوری نسخههای خطی (فیزیکی و دیجیتالی) بهویژه فعالیت چشمگیر در شهرستان و اقصی نقاط کشور؛ فهرستنویسی؛ اسکن؛ اطلاع رسانی؛ برگزاری نمایشگاه؛ کارگاه آموزشی و چاپ فاکسیمیله؛ انتشار گنجنامه رضوی و...بعنوان برگزیده (حائز رتبه اول).
۲.کتابخانه و موزه ملی ملک با فعالیت چشمگیر در حوزه مرمت؛ برگزاری کارگاههای آموزشی و اطلاعرسانی مناسب بهعنوان شایسته تقدیر (حائز رتبه دوم).
توضیح تکمیلی: اگرچه فعالیتهای دو نهاد خصوصی و نیمهخصوصی به لحاظ کمی قابل ملاحظه بود اما به دلیل پایین بودن سطح کیفی آثار این دو موسسه به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر انتخاب نشدند:
۱. انتشارات سفیر اردهال به دلیل چاپ فاکسمیله از نظر کمیت.
۲.مجموعه فعالیتهای مجمع ذخایر اسلامی بویژه به دلیل برگزاری همایش میراث مشترک ایران و هند در سال گذشته، و نیز انتشار آثاری در قالب فاکسیمیله.
محور آثار ترجمه شده
در این محور که دبیری آن بر عهده جناب محمدحسین مرعشی بود، تنها اثر راه یافته به مرحله نهایی بررسی شده و علی رقم نفاست اثر، و ارزشمندی آن در معرفی آثار ایرانی موجود در یک کشور اروپایی، به دلیل عدم تناسب عنوان با محتوا، و راهیابی برخی تصاویر غیرمرتبط در اثر، به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد. همچنین بانک توسعه صادرات ایران که حامی مالی این اثر بود نیز شایسته تقدیر شناخته شد. این اثر عبارت است:
شاهکارهای هنر ایران در مجموعههای لهستان. ویراستار علمی تادیوش مایدا (Masterpiece of Persian art from polish collections/Tadeusz Majda )؛ مترجمان مهدی مقیسه، داود طبایی. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۳۹۲.
در دومحور طرحها و نرمافزارها نیز هیچ اثری برگزیده و شایسته تقدیر شناخته نشد.
نظر شما