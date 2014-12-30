حمایت از پروژه های ویژه/ برنامه ریزی برای هزینه های گرنت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احسانیان در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر این دانشگاه عنوان کرد: هدف از فعالیت های پژوهشی رفع نیازهای مادی و معنوی بشریت در زمان حال و آینده است که رسالت این دانشگاه بر این اساس قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: باید بستری ایجاد کنیم تا بتوان نیازهای جامعه را برطرف کرد که از جمله این بسترها آشنایی اساتید با دانشگاه و صنعت است.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به چالش های پژوهشی که در جلساتی که با حضور معاونان پژوهشی دانشگاه های کشور صورت گرفت در ادامه توضیح داد: کاهش مقالات، افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) بدون حمایت، عدم تعریف پروژه های محصول محور، کمبود بودجه، عدم بهینه مصرف کردن بودجه های پژوهشی و کاهش مشارکت اساتید در پروژه ها از جمله چالش های پژوهشی دانشگاه ها به شمار می روند.

احسانیان با اشاره به اینکه مقالات باید به سمت کیفی بروند و در مجلات پراعتبار چاپ شوند، افزود: صنعت ما از پروژه ها و پژوهش ها حمایت نمی کند به دلیل آنکه رویه صنایع محصول محور است همچنین اساتید مایل هستند پژوهش هایی انجام دهند که در مرز دانش است و این دلیلی جز عدم آشنایی اساتید با صنعت نمی تواند داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات خود در دانشگاه در ادامه افزود: بنا داریم از پروژه های ویژه حمایت هایی داشته باشیم و برای هزینه های گرنت نیز برنامه ریزی کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر اذعان داشت: همچنین حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سازماندهی، ایمنی آزمایشگاه های تحقیقاتی از برنامه های ما در معاونت پژوهشی به شمار می روند.

احسانیان اظهار داشت: مشکلات پژوهشی بیشتر ناشی از سیاست گذاری های پژوهشی در نهادهای بالادستی است که ما در این امر تابع هستیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه باید در دانشگاه به آسیب شناسی درونی پرداخت، باید بتوانیم مشکلات پژوهشی را که در بیرون از دانشگاه به دانشگاه ها تاثیر می گذارد را پیگیری کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر با اشاره به اینکه توانسته ایم تمام هیات علمی را در فعالیت های پژوهشی مشارکت دهیم، گفت: اطلاع رسانی از مواردی است که ما می توانیم در دانشگاه اجرایی کنیم تا بسیاری از مشکلات پژوهشی برطرف شوند.

احسانیان از دیگر راهکارهای برطرف کردن مشکلات پژوهشی در دانشگاه را توضیح داد و گفت: با توجه به احتیاجاتی که در پیش رو داریم باید آیین نامه های جدیدی را تدوین کنیم.