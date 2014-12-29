۸۵۰۰ نفر از اولیای بی سواد دانش آموزان زنجان شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، غفار سرداری ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه زنجان به مناسبت هفته سوادآموزی افزود: یکی از اقدامات و برنامه‌های این نهاد شناسایی اولیای بی‌سواد دانش‌آموزان با همکاری مدیران مدارس است.

سرداری بیان کرد: وظیفه سوادآموزی تنها بر دوش آموزش و پرورش نیست و همه مردم و دستگاه‌ها برای شناسایی، تشویق، ترغیب و آموزش این افراد باید اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه ۸ هزار و ۵۰۰ اولیای بی‌سواد در استان زنجان شناسایی شدند،اظهار کرد: ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد برای یادگیری خواندن و نوشتن ثبت نام کردند و در حال حاضر آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.

سرداری با اشاره به اینکه برای آموزش افراد بی‌سواد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از طرح‌ها و برنامه‌های منعطفی استفاده می‌شود گفت: این افراد با توجه به وضعیت بی‌سوادی و شرایط زندگی تحت تعلیم قرار می‌گیرند.

وی افزود:۴۲۰ بی‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال شناسایی شدند که با برنامه‌ریزی انجام شده بی‌سوادی در این گروه سنی تا پایان سال ۹۳ به صفر می‌رسد.

سرداری با بیان اینکه تا کنون ۱۰۹ هزار و ۸۲۱ نفر در سطح استان باسواد شدند، عنوان کرد: در سرشماری سال ۹۰ افراد بالای ۳۰ سال بیشترین تعداد بی‌سوادن را تشکیل می‌دهند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد بی‌سوادان در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال از مشکلات ذهنی و جسمی رنج می‌برند، تصریح کرد: آموزش این افراد در مراکز متمرکز با مشکل مواجه است.

سرداری برای نوسوادانی که قصد ادامه تحصیل داشته باشندتاکید کرد: دوره انتقال پیش‌بینی شده که پس از گذاراندن ۸۰۰ ساعت دوره آموزشی و قبولی در آزمون‌ها برای آنان مدرکی معادل دوره ششم ابتدایی صادر می‌شود.