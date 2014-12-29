حماسه ۹ دی روزی ماندگار در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی در پیامی به مناسبت حماسه ۹ دی ضمن یادآوری فرارسیدن ایام خجسته ربیع الاول با بیان اینکه فرا رسیدن سالگرد حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی می داریم، آورده است: حماسه ای که مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی در این روز آفریدند، بنا به فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد.

وی در این بیانیه افزوده است: ۹ دی روز ماندگار در تاریخ سراسر درخشان انقلاب اسلامی است و بدون تردید نقطه عطفی است که عظمت و هوشیاری و آگاهی مردم بزرگوارمان را در مقابل ترفندها و توطئه های دشمنان برجسته تر کرد.

مقام عالی دولت در استان سمنان تصریح کرده است: تشخیص به موقع، حضور بهنگام و تجلی ایمان و دفاع از ارزشها و اصول انقلاب و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین ویژگی۹ دی۸۸ است که حتی از نگاه رسانه های معاند و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی نیز پنهان نماند.

وکیلی در پایان بیانیه خود ضمن تقدیم درود و صلوات به ارواح طیبه تمامی شهیدان اسلام و امام شهیدان آورده است: از خداوند منان سربلندی، عزت و عظمت هرچه بیشتر ملت ایران اسلامی را خواستارم.