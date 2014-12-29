هوای پایتخت همچنان در آستانه هشدار

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران ، میزان غلظت تمام آلاینده ها به جز منو اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن و ازن نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در بیشتر ایستگاهها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در آستانه شرایط هشدار است.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در ایستگاه شهر ری روی عدد 172 ایستاده و این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از وارونگی دما و تداوم انباشت و تجمع آلاینده ها است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا درمناطق پرتردد و شلوغ در شرایط نا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.