به گزارش خبرگزاری مهر، «ننه دلاور» قصه جسارت و شجاعت زنی است كه در سالهای برای حفظ خانواده و فرزندانش تلاش می كند و با از دست دادن آنها هم نا اميد نمی‌شود. این نمایش که با کارگردانی مشترک سیدمهدی شجاعی و محمدسالار رضایی‌نیا در تالار حافظ اجرا می‌شود میزبان محمود دولت‌آبادی بازیگر و نویسنده با سابقه ایران بود.



دولت‌آبادی بعد از تماشای اجرای «ننه دلاور» درباره شخصیت ننه دلاور گفت: از نظر برشت ننه دلاور به عنوان زنی دلیر، شجاع و بی باک نظاره گر قربانی شدن فرزندانش در جنگ است. او می تواند نماد یک ملت باشد و انتخاب خوب بازیگر برای اين نقش، يكی از نقاط قوت این اجرا است.



شیرین یزدان‌بخش و خسرو شهراز دیگر هنرمندانی بودند که به تماشای نمایش «ننه دلاور» نشستند.



نمایش «ننه دلاور» تا 27 دی‌ماه هر روز ساعت 18 اجرا می‌شود.

