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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

دولت‌آبادی به ملاقات «ننه دلاور» رفت

دولت‌آبادی به ملاقات «ننه دلاور» رفت

محمود دولت‌آبادی تماشاگر نمایش «ننه دلاور» نوشته برتولد برشت شد که این روزها توسط گروه «آگورا» در تالار حافظ بنیاد رودکی اجرای عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ننه دلاور» قصه جسارت و شجاعت زنی است كه در سالهای برای حفظ خانواده و فرزندانش تلاش می كند و با از دست دادن آنها هم نا اميد نمی‌شود. این نمایش که با کارگردانی مشترک سیدمهدی شجاعی و محمدسالار رضایی‌نیا در تالار حافظ اجرا می‌شود میزبان محمود دولت‌آبادی بازیگر و نویسنده با سابقه ایران بود. 

دولت‌آبادی بعد از تماشای اجرای «ننه دلاور» درباره شخصیت ننه دلاور گفت: از نظر برشت ننه دلاور به عنوان زنی دلیر، شجاع و بی باک نظاره گر قربانی شدن فرزندانش در جنگ است. او می تواند نماد یک ملت باشد و انتخاب خوب بازیگر برای اين نقش، يكی از نقاط قوت این اجرا است.

شیرین یزدان‌بخش و خسرو شهراز دیگر هنرمندانی بودند که به تماشای نمایش «ننه دلاور» نشستند.

نمایش «ننه دلاور» تا 27 دی‌ماه هر روز ساعت 18 اجرا می‌شود.
 

 

کد مطلب 2451945

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