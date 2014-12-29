تجربه کشورهای دیگر در تجمیع اسناد ثبتی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قزوین روز دوشنبه با حضور در اداره کل ثبت احوال استان با مدیر و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

مرتضی روزبه در این دیدار خواستار عضویت ثبت احوال در شورای فرهنگ عمومی استان شد و گفت: به دلیل اهمیت و جایگاه ثبت احوال در تولید آمار و اطلاعات، نباید این اداره کل در حاشیه قرار گیرد.

استاندار بیان کرد: ثبت احوال عضو شورای فرهنگ عمومی نیست در حالی که اساس کار شورا آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت و جامعه است که در اختیار این دستگاه قرار دارد.

وی با تاکید بر بهره گیری مدیران دستگاه های مربوطه از آمار و اطلاعات ثبت احوال برای برنامه ریزی در حوزه های اجرایی اظهارداشت: این آمار و اطلاعات باید هر روز در معرض دید مدیران قرار داشته باشد تا در خصوص آنها تصمیم درست بگیرند و اگر در این زمینه غفلت کنیم دچار آسیب ها و معضلات زیادی می شویم.

استاندار قزوین از ثبت احوال به عنوان دستگاه تولید آمار و اطلاعات یادکرد و افزود: چنین دستگاهی نباید در حاشیه قرار گیرد بلکه باید در متن و صدر باشد و در ردیف دستگاههای تاثیرگذار در بین مدیران و افکار عمومی محسوب شود.

وی یادآورشد: ثبت احوال به عنوان دستگاهی سالم و پرکار است اگرچه خدمات این دستگاه شاید ساده و ابتدایی تلقی شود و ضروری به نظر نرسد با این وجود ثبت احوال وظیفه ای مهم و حیاتی برعهده دارد.

روزبه در ادامه گفت: داشتن کارت های شناسایی و هویتی متعدد برای گرفتن یک خدمت منطقی نیست لذا تجمیع کارت های شناسایی و هویتی ضروری است.

این مسئول اظهارداشت: در زمان صدور کارت های ملی مسائل ایده آلی ترسیم شد که تمامی خدمات مورد نیاز شهروندان با این کارت قابل ارایه و دسترسی است در صورتی که این مهم محقق نشد و امروز شاهدیم در بیشتر اوقات برای دریافت یک خدمت باید هم شناسنامه و هم کارت ملی به رویت دستگاه یا نهاد خدمات دهنده برسد.

نماینده عالی دولت در استان قزوین گفت: باید از تجربه دیگر کشورها که تجمیع اسناد هویتی خود را عملی کرده اند استفاده کنیم زیرا این کار نوین و تجمیع اسناد هویتی در یک کارت ضمن کاهش هزینه ارایه خدمات، بالا رفتن سرعت کارها و افزایش رضایت مندی مردم به ارتقای نظام بهره وری نیز کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات مردم برای دریافت یک خدمت و تائیید اسناد هویتی خود مجبورند به چند دستگاه مراجعه کنند خاطرنشان کرد: در عصر ارتباطات شایسته نیست در حوزه اسناد هویتی همچنان با شیوه های قدیمی و ناکارآمد روبرو باشیم.

استاندار قزوین در ادامه این بازدید از گنجینه اسناد هویتی قزوین دیدن کرد.