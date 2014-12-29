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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۱۷

روزبه:

تجربه کشورهای دیگر در تجمیع اسناد ثبتی استفاده شود

تجربه کشورهای دیگر در تجمیع اسناد ثبتی استفاده شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: تجمیع اسناد هویتی در یک کارت ضمن کاهش هزینه خدمات، بالا رفتن سرعت کارها و رضایت مردم موجب ارتقای نظام بهره وری می شود که استفاده ازتجربه کشورهای موفق در این زمینه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قزوین روز دوشنبه با حضور در اداره کل ثبت احوال استان با مدیر و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.

مرتضی روزبه در این دیدار خواستار عضویت ثبت احوال در شورای فرهنگ عمومی استان شد و گفت: به دلیل اهمیت و جایگاه ثبت احوال در تولید آمار و اطلاعات، نباید این اداره کل در حاشیه قرار گیرد.

استاندار بیان کرد: ثبت احوال عضو شورای فرهنگ عمومی نیست در حالی که اساس کار شورا آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت و جامعه است که در اختیار این دستگاه قرار دارد.

وی با تاکید بر بهره گیری مدیران دستگاه های مربوطه از آمار و اطلاعات ثبت احوال برای برنامه ریزی در حوزه های اجرایی اظهارداشت: این آمار و اطلاعات باید هر روز در معرض دید مدیران قرار داشته باشد تا در خصوص آنها تصمیم درست بگیرند و اگر در این زمینه غفلت کنیم دچار آسیب ها و معضلات زیادی می شویم.

استاندار قزوین از ثبت احوال به عنوان دستگاه تولید آمار و اطلاعات یادکرد و افزود: چنین دستگاهی نباید در حاشیه قرار گیرد بلکه باید در متن و صدر باشد و در ردیف دستگاههای تاثیرگذار در بین مدیران و افکار عمومی محسوب شود.

وی یادآورشد: ثبت احوال به عنوان دستگاهی سالم و پرکار است اگرچه خدمات این دستگاه شاید ساده و ابتدایی تلقی شود و ضروری به نظر نرسد با این وجود ثبت احوال وظیفه ای مهم و حیاتی برعهده دارد.

روزبه در ادامه گفت: داشتن کارت های شناسایی و هویتی متعدد برای گرفتن یک خدمت منطقی نیست لذا تجمیع کارت های شناسایی و هویتی ضروری است.

این مسئول اظهارداشت: در زمان صدور کارت های ملی مسائل ایده آلی ترسیم شد که تمامی خدمات مورد نیاز شهروندان با این کارت قابل ارایه و دسترسی است در صورتی که این مهم محقق نشد و امروز شاهدیم در بیشتر اوقات برای دریافت یک خدمت باید هم شناسنامه و هم کارت ملی به رویت دستگاه یا نهاد خدمات دهنده برسد.

نماینده عالی دولت در استان قزوین گفت: باید از تجربه دیگر کشورها که تجمیع اسناد هویتی خود را عملی کرده اند استفاده کنیم زیرا این کار نوین و تجمیع اسناد هویتی در یک کارت ضمن کاهش هزینه ارایه خدمات، بالا رفتن سرعت کارها و افزایش رضایت مندی مردم به ارتقای نظام بهره وری نیز کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات مردم برای دریافت یک خدمت و تائیید اسناد هویتی خود مجبورند به چند دستگاه مراجعه کنند خاطرنشان کرد: در عصر ارتباطات شایسته نیست در حوزه اسناد هویتی همچنان با شیوه های قدیمی و ناکارآمد روبرو باشیم.

استاندار قزوین در ادامه این بازدید از گنجینه اسناد هویتی قزوین دیدن کرد.

کد مطلب 2451948

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