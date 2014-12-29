عشایر و روستائیان کشور تا سال 95 بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رضوی ظهر دوشنبه در همایش توسعه و مشارکت های اقتصادی روستاییان استان البرز گفت: در برنامه ششم توسعه کشور برای اولین بار شورای برنامه ریزی توسعه عشایر متشکل از 29 شورا کار برنامه ریزی و حمایت از عشایر را بر عهده گرفته است که این مهم به بهبود وضعیت عشایر کمک شایانی می کند.

وی افزود: دولت یازدهم برنامه های مختلفی را برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی برای روستاییان اجرایی می‌کند که یکی از این موارد بیمه تامین اجتماعی روستائیان است.

به گفته رضوی در سال ۹۴ و ۹۵ تمامی روستاییان و عشایر با دستور رئیس جمهور بیمه می‌شوند و تمهیدات لازم برای تحقق این مهم در بودجه امسال پیش بینی شده اما از سال ۹۵ اعتبارات برای تامین اجتماعی تخصیص می یابد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت:دولت در سیاست های خدمات رسانی به روستاها پیگیر و جدی است و تشکیل معاونت توسعه روستاها زیر نظر رئیس جمهور که در دستور کار قرار گرفته به علت اهمیت موضوع است.

وی با بیان اینکه مهاجرت روستائیان به شهرها منجر به خالی شدن روستاها می شود، افزود: رئیس جمهور بر توان افزایی روستائیان تاکید ویژه دارد و هر دستگاهی باید با برنامه ریزی در آموزش از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای و... اقدامات لازم را برای ایجاد آموزش روستائیان انجام دهد.

رضوی گفت: مشارکت روستائیان نیز در این بخش ضروری است وچنانچه میزان مشارکت بالا باشد دولت نیز تسهیلات با نرخ سود چهار درصد در اختیار روستائیان قرار می دهد تا به توسعه کسب و کار بپردازند.

وی با اشاره به طرح مشارکت اقتصادی مردم در توسعه روستاها از مزایای ویژه پروژه های تملک و دارای دولت به استانهایی که روستاهای تابعه خود را سریعتر در طرح مشارکتی مردم وارد کند، خبر داد.