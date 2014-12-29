تداوم انباشت آلاینده ها در شهرهای صنعتی/ کاهش دید افقی در کلان شهرها

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و اطلاعات هواشناسی، روز دوشنبه بارشهای پراکنده و خفیف در نواحی شمال شرق، شرق و شرق دریای خزر پیش بینی میشود.
وی با بیان این که از دوشنبه شب نیمه شرقی خلیج فارس مواج می شود، اظهار داشت: از روز سه شنبه این شرایط به نیمه غربی آن نیز گسترش می یابد. همچنین از چهارشنبه شب با نفوذ پرفشار بر روی سواحل شمالی کشور در روز پنج شنبه و جمعه برای سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی میشود.
به گفته وظیفه، نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان میدهد که از روز سه شنبه تا پنج شنبه به سبب ایجاد شرایط پایدار و سکون نسبی هوا در نیمه شمالی کشور افزایش چگالی آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و بزرگ مانند تهران، اصفهان، اراک، کرج، تبریز و مشهد سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی میشود.
مدیر کل پبشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف در پارهای نقاط غبارآلود پیشبینی میشود. کمینه و بیشینه دما دراین روز به 4 و 16 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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