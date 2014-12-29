کمیته فنی مرمت بازار وکیل تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا طالبان بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت نا مناسب بازار وکیل شیراز، گفت: بازار وکیل از مشهورترین و مرتفع ترین بازار ایران است که امروز وضعیت درستی ندارد و باید هرچه سریعتر به آن رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: در این میان سازمان و یا نهادی به تنهایی نمی تواند وارد کار شوند بلکه بازاریان نیز باید در این مرمت و بازسازی مشارکت داشته باشند.

نایب رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: در این راستا باید در مرحله اول کمیته فنی با حضور اعضای شورا و کارشناسان تشکیل و مصوبات این کمیته به شورا ارائه شود البته بازاریان نیز باید حضور داشته باشند.

طالبان افزود: آنچه که باید بیش از گذشته مد نظر قرار داده شود توجه به صنایع دستی به خصوص خاتم شیراز است زیرا امروز گردشگران اقدام به خرید خاتم شهرهای دیگر در شیراز می کنند و یا اینکه خرید های خود را از استانهای همجوار انجام می دهند.

وی با بیان اینکه عدم وجود برنامه مدون و شعار گرایی مشکل گردشگری فارس است، گفت: برنامه محور نبودن و شعار گرایی در بخش گردشگری باعث از دست رفتن فرصت های مهم گردشگری استان فارس است که باید اگر خواهان استفاده از این صنعت پر درآمد هستیم نگاه و رفتارهای خود را به این بخش تغییر دهیم.

نایب رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: طرح گردشگری شیراز هرچه زودتر تدوین شود زیرا شیراز ویژگی های زیادی در صنعت گردشگری دارد و باید از توان مردمی بهترین استفاده را داشته باشیم.

طالبان ادامه داد: اگر امروز مسئولین به دنبال گردش مالی و اقتصادی در بازار هستند باید برنامه ریزی صحیح داشت.