دپارتمان بیماران خارجی در بیمارستانهای اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی عصر دوشنبه در جلسه بررسی برنامه های تحول نظام سلامت در استان اردیبل افزود: در این خصوص سه ماه به تمام مراکز درمانی و بیمارستانی مهلت داده شده تا دپارتمان پذیرش بیماران خارجی را راه اندازی کنند.

وی راه اندازی دپارتمان پذیرش بیماران خارجی را برای تمامی بیمارستانهای دولتی و خصوصی الزامی دانست و تصریح کرد: بیمارستان هایی كه می خواهند بیماران خارجی را پذیرش كنند باید دپارتمان بیماران بین المللی IPDرا تشكیل دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: با ایجاد دپارتمان تلاش می شود که بیمارستانهای دارای ظرفیت شناسایی شده و علاوه بر آن بیماران خارجی هنگام ورود به بیمارستان ها، از خدمات مطلوب بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه براین اساس تعرفه های جدید اعمال خواهد شد، تاکید کرد: با اعمال تعرفه ها تفاوتی بین بیماران داخلی و خارجی را در مراکز درمانی و بیمارستانی شاهد نخواهیم بود.

پورفرضی با تاکید بر اینکه استان اردبیل به قطب گردشگری سلامت منطقه تبدیل شده است، متذکر شد: البته پیش از این نابسامانی هایی در این زمینه دیده می شد که تلاش شده رفع شود.

وی ارائه خدمات مطلوب به این بیماران از سوی مراکز درمانی و پزشکان را الزامی برشمرد و یادآو شد: با ایجاد دپارتمانهای پذیرش در بیمارستانها بی شک شاهد ارتقا کیفی خدمات درمانی به این بیماران خواهیم بود.