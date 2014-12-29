بیانیه تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران در حمایت از تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، در متن بیانیه اسلام کریمی آمده است:

" سال‌هاست که آسمان، کوچ غریب‌شان را به شانه های‌مان، پرنده می‌تکاند و آفتاب مسیر چشمانشان را با انگشت نشان می‌دهد و می‌گرید. سال‌هاست که رفته‌اند و بادها، بوی پیراهن‌شان را بر خاکریزها بسیار مویه می‌کنند.

آن هنگام که نفس‌های سرما، پنجره‌ها را سیاه کرده بود و شهر، می‌رفت که در اضطراب ثانیه‌های تجاوز کمر خم کند. برخاستند و با قدم‌های استوارشان در رگ‌های وطن، خون زندگی جاری شد، پلاک بر گردن و چفیه بر شانه، کاستی‌ها را پشت سرگذاشته، جاده‌های صلابت را پیمودند و خاک را به لبخند کاشتند.

پا در رکاب ستاره و باران، آسمان عشق را تا دورترین در نوردیدند تا امروز ایران سربلند را رقم زده، امنیت آرامش و زندگی را به ارمغان آورند و اینک، کوچه‌های شهر را که ورق می‌زنیم، نامشان را بر پیشانی افتخار این سرزمین‌، درخشان می‌یابیم.

پوتین‌ها فقط اندکی از رشادت‌ها را پیش بردند، معبرها فقط مقداری باریک، برای شناخت آنان گام برداشتند، کوله‌های همت آنان، تنها گوشه‌ای از ورق خاطرات سبزشان را به همراه داشت، آنچه ثبات قدم راهشان، قوت زانوهای‌شان و استقامت ایمان‌شان بود. دعا و عاقبت به خیری هزاران هزارخانواده، هزاران هزار پدر و مادر بود.

و اکنون ماییم و میراث‌داری این حماسه و عرفان ،ماییم و نسلی فرهیخته، ماییم و جوانانی راسخ و استوار، وفادار و متعهد همچون شما شیر مردان تیم ملی فوتبال ایران، فرزندانی از تبار شهداء و ایثارگران که یادگار آن رشادت‌ها، از خودگذشتگی‌ها در ایستایی ساق‌های‌تان، ثبات قدمهای‌تان در به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در بلندترین قلل افتخار مشهود است.

خالصانه آمده‌ایم تا به نیابت از یادگاران اسطوره‌های هشت سال دفاع مقدس، پدران و مادران مرشدان طریقت نور، تلاش، همت و سعی‌تان را با پاس نشسته، حمایت و دعای‌مان را بدرقه راهتان کنیم، آمده‌ایم تا بگوییم شما اکنون میراث دار همان معابر روشن مسیر بندگی و عبودیت هستید."