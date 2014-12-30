علیرضا منصوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز جام ملت‌های آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از صبح دوشنبه کنار تیم ملی بودیم زیر وظیفه خودم می‌دانستم از بازیکنان تیم ملی حمایت کنم تا آنها احساس غربت نکنند.

وی با بیان اینکه صبح دوشنبه و به مدت دو ساعت با کارلوس کی‌روش صحبت کرده، افزود: حقیقتا مشکلات زیادی پیش روی تیم ملی فوتبال ایران قرار دارد. رقبای ما بازی‌های تدارکاتی زیادی را برگزار کردند اما ما متاسفانه نتوانستیم به اندازه کافی مسابقه تدارکاتی انجام ندادیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: همانطور که همه می‌دانند در چند ماه اخیر اصطحکاک محسوسی بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود داشته و نمی‌شود این زاویه داشتن را انکار کرد. من عقیده دارم دود این اختلافات تنها به چشم تیم ملی ایران می‌رود.

منصوریان در پایان گفت: اگر ما به فکر موفقیت تیم ملی هستیم، باید همه جوره از این تیم حمایت کنیم. کارلوس کی‌روش یک تنه نمی‌تواند هم به فکر بازی‌های تدارکاتی باشد، هم به مسائل فنی فکر کند و هم مشکلات مالی را حل کند.