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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۲۴

حسینی:

مدرسه ابتدايی 6 كلاسه روستای پير مرزبان افتتاح شد

مدرسه ابتدايی 6 كلاسه روستای پير مرزبان افتتاح شد

زنجان-مدير كل نوسازی و تجهيز مدارس استان زنجان گفت: مدرسه ابتدايی 6 كلاسه روستای پير مرزبان با 782 متر مربع زير بناو3000 مترمساحت محوطه با اعتباری بالغ بر5 ميلياردو 500 ميليون ریال به اتمام رسيده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید البرز حسینی افزود: از این مبلغ میزان مشاركت بنیاد بركت  2 میلیارد و 28 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینكه مدرسه به عنوان اصلی ترین پایگاه توسعه و تعالی كشور، محل اصلی پرورش استعدادها و فضایل اخلاقی است افزود: به همین دلیل مدرسه سازی و ارتقای كیفیت ساخت و تجهیز مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حسینی با اشاره به اینکه اشاره به اینكه این پروژه با مشاركت بنیاد بركت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احداث شده است، ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی سنت حسنه ساخت مدرسه توسط خیرین در همه شهرها و روستاهای ایران ریشه دوانده است و این رویه احسن كه الگویی ایرانی اسلامی برای كشور های دنیاست ، مزایا و محاسن مدرسه سازی را با عطر دلانگیز نیكوكاری حلاوت بیشتری بخشیده است.

در این مراسم طرح میثاق مدرسه نو كه به ابتكار دانش آموزان روستای پیرمرزبان برای نخستین بار در كشور اجرا می شد هنگام تحویل مدرسه نو میثاق نامه مدرسه نو را به صورت دسته جمعی قرائت كردند.

کد مطلب 2451958

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