كتاب "خيابان وليعصر (عج)؛ ميراث معماري و شهرسازي" رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این مراسم که با حضور دکتر تکمیل همایون و گیتی اعتماد به عنوان منتقد و مولفین کتاب برگزار خواهد شد، این کتاب مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

کتاب "خيابان وليعصر (عج)؛ ميراث معماري و شهرسازي" روايتي از چگونگي به هم پيوستن دو كانون زيستي «تهران» و «شميران» از طريق يك راه ارتباطي یعنی خيابان وليعصر است.

تدوين این كتاب تلاشي است براي احصاء ارزش ها، معرفي و شناساندن آن به مردم به ويژه در دوره اي كه تغييرات محيط شهري سرعت روزافزوني به خود گرفته است.

گفتنی است علاقه مندان برای حضور در این مراسم می تواند روز سه شنبه 9 دی ماه در سالن کنفرانس فرهگستان هنر واقع در خيابان وليعصر-پايين تر از تقاطع طالقاني مراجعه کنند.