به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال پیش از ترک ایران به مقصد استرالیا از ساعت ۱۵ امروز دوشنبه در زمین شماره یک کمپ‌های تیم ملی برگزار شد که حواشی این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* در ابتدا به دستور کارلوس کی‌روش ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه برای تماشای تیم ملی ممنوع بود اما با وساطت علی کفاشیان دیدن ۳۰ دقیقه پایانی تمرین برای خبرنگاران آزاد شد.

* غیبت علی کریمی در آخرین جلسه تمرین تیم سئوال برانگیز بود و مشخص نشد دلیل این غیبت چه بود.

* بازیکنان پس از حرکات کششی و دویدن‌های سریع، به بازی درون تیمی مشغول شدند که کارلوس کی‌روش از بازیکنانش می‌خواست بازی را بسیار جدی بگیرند؛ از این رو برخوردهای نسبتا شدیدی در زمین بوقوع می‌پیوست.

* علی کفاشیان با پوشیدن لباس گرمکن به زمین تمرین ملی پوشان آمد و در گوشه زمین به مدت نیم ساعت شروع به دویدن کرد.

* علیرضا منصوریان تنها مربی لیگ برتری بود که به بدرقه تیم ملی آمد و در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: "این حداقل کاری بود که می‌توانستم برای روحیه دادن به ملی پوشان ایران انجام دهم."

* در پایان تمرین علی کفاشیان، ملامحمد و همچنین حاج آقا مالک با در دست داشتن قرآن، ملی‌پوشان را بدرقه کردند و به هر یک از آنها یک شال که منقش به پرچم کشورمان بود، را هدیه کردند.

* کارلوس کی‌روش که کاملا مشخص بود هنوز ناراحت است، نه تنها با خبرنگاران صحبت نکرد، حتی به سمت آنها هم نیامد. او حتی هنگامی که قرار بود بازیکنان بدرقه شود، خیلی سریع از کنار کفاشیان رد شد، به گونه‌ای که همه متوجه شدند او همچنان دلخور است.

* بازیکنان هنگام سوار شدن به اتوبوس، ساک‌های خود را درون یک کامیونت قرار دادند زیرا قرار است این بارها زودتر از ملی‌پوشان به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل شود.

* پدر جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با ماشین شخصی برای تماشای تمرین تیم ملی آمده بود که پس از صحبت با پسرش محل کمپ تیم‌های ملی را ترک کرد.

* دوربین‌های تلویزیونی حضور بسیار پررنگی در آخرین تمرین داشتند و با اینکه عنوان شده بود در ابتدا حضور خبرنگاران در این تمرین آزاد نیست اما آنها به کمپ آمدند و در نهایت موفق شدند از تمرین تیم ملی تصویر بگیرند. البته علی کفاشیان و علیرضا منصوریان تنها با اصحاب رسانه صحبت کردند و نه کی‌روش و نه هیچ یک از ملی پوشان اجازه صحبت با خبرنگاران را نداشتند.