فرهنگ و ارشاد جم با کمبود نیروی انسانی و اعتبار روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعی پور بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس فرهنگ و ارشاد جم اظهار داشت: توجه به فرهنگ از مقوله های مهم هر جامعه است و دولت ها براساس رویکردها و اهداف، برای فرهنگ برنامه ریزی دارند.

معاون فرماندار جم تصریح کرد: هدف دولت تدبیر و امید، اعتدال گرایی در فرهنگ و کارهای فرهنگی و همچنین دست‌یابی به اقتدار فرهنگی است.

وی خاطرنشان ساخت: در فرهنگ کشورمان، فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی با هم آمیخته شده اند و خدمات متقابل به همدیگر دارندبرای کارهای فرهنگی ، باید به هر دو این ها توجه شود.

رفیعی پور با بیان اینکه در کارهای فرهنگی، نیاز به اعتبارات است افزود: در کشور ما بیشترین بودجه فرهنگی در اختیار بخش های غیر دولتی است فرهنگ و ارشاد بودجه کمی دارد.

معاون فرماندار جم با تشکر از زحمات دبیری گفت: اداره فرهنگ وارشاد جم کمبود نیرو دارد و از مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان درخواست داریم از نیروهای انسانی و هنرمندان شهرستان جم نیز استفاده کنند تا به حاشیه نروند.

وی ابراز امیدواری کرد: رئیس جدید فرهنگ و ارشاد جم در راستای سیاست‌های دولت تدیبر و امید حرکت کند.

در پایان مراسم از زحمات علی دبیری قدردانی و موسی درویشی به عنوان رئیس فرهنگ و ارشاد جم معرفی شد.