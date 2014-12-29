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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۴۲

اخبار عراق؛

تداوم پاکسازی داعش در الضلوعیه/ رایزنی النجیفی و وزیر کشور عراق

تداوم پاکسازی داعش در الضلوعیه/ رایزنی النجیفی و وزیر کشور عراق

نصب پرچم عراق بر فراز ساختمان شهرداری و فرمانداری الضلوعیه در استان صلاح الدین و رایزنی وزیر کشور و معاون رئیس جمهوری برای آزادسازی موصل از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه السومریه عراق گزارش داد: نیروهای امنیتی پرچم عراق را بر بالای فرمانداری و نیز ساختمان شهرداری الضلوعیه پس از آزادی آن از لوث داعش نصب کردند.

خبرنگار این شبکه از پاکسازی الضلوعیه از سوی نیروهای امنیتی عراق و حرکت آنها به سوی منطقه الخزرج خبر داد.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: اسامه النجیفی معاون رئیس جمهوری عراق امروز در وزارت کشور با محمد الغبان وزیر کشور آمادگی دستگاههای امنیتی برای تحویل گرفتن پرونده امنیتی مناطق آزاد شده را مورد رایزنی قرار داد.

طرفین همچنین آمادگی برای آزادی استان نینوا را بررسی کردند.

کد مطلب 2451968

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