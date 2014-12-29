صندوق بیمه ورزشکاران کشور تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاکری در نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان با مسئولان هیئتهای ورزشی قم و تشکلهای جوان که ظهر امروز در تالار شهید آوینی اداره کل ارشاد قم برگزار شد، اظهار داشت: عدم اعطای بانکی برای باشگاههای خصوصی یکی از دغدغههای باشگاههای ورزشی است و هیچ وام بانکی کم بهرهای به باشگاههای ورزشی تعلق نمیگیرد و این، حاصل جدی نگرفتن ورزش به عنوان پدیدهای انسان ساز و جامعه ساز است.
وی افزود: آیا یک باشگاه ورزشی که کارخانه روح و جسم انسان است و در رشد و سلامت جامعه نقش اساسی دارد کم ارزشتر از کارخانهای است که آهن و گچ و پلاستیک میسازد؟
نماینده باشگاههای ورزشی قم گفت: دومین چالش پیش روی باشگاههای ورزشی، مالیات بر ارزش افزوده است و گاهی از اداره مالیات برای باشگاهها اخطار هم آمده در حالیکه باشگاهها معاف شوند و در قانون هم آمده که حوزه فرهنگ و ورزش معاف از مالیات هستند.
شاکری عنوان کرد: عدو وجود بیمه برای ورزشکاران یکی از دغدغههای جامعه ورزش است چرا در جامعه ورزش نباید بیمه وجود داشته باشد و از ورزشکار حمایت شود و این درخواست، سهم کوچکی برای حمایت از ورزشکاران و قهرمانان است.
وی تصریح کرد: ورزشکاران و قهرمانان وقت زیادی برای تمرین صرف میکنند و وجود صندوق بیمه ورزشکاران برای ورزشکاران میتواند حداقل احترام و قدردانی نسبت به ورزشکاران باشد در حالی که این مهم تاکنون در جامعه ورزش کشورمان مغفول مانده است.
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