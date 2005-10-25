  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

مديرعامل تاكسيراني كرج در گفتگو با "مهر" :

تاكسيرانان سمند بن قطعات دريافت مي كنند

تاكسيرانان سمند بن قطعات دريافت مي كنند

مديرعامل سازمان تاكسيراني كرج گفت: تاكسيرانان سمند از هفته آينده بن قطعات به مبلغ سه ميليون ريال دريافت مي كنند .

عبدالله شجاعي در گفتگو با خبرنگار خبر گزاري مهر در كرج گفت: با توجه به قيمت بالاي قطعات خودروي سمند ، با توافق شركت ايران خودرو و اتحاديه تاكسيرانان كرج اين طرح به صورت آزمايشي در شهرهاي كرج و شيراز اجرا مي شود و چنانچه كارشناسان آن را طرحي موفق برآورد كنند در سراسر كشور اجرا مي شود .

 

وي افزود : بن قطعات سمند به صورت رايگان در قالب يك دفترچه به ارزش 3 ميليون ريال كالابرگ بين تاكسيرانان سمند زير نظر تاكسيراني توزيع مي شود تا در صورت نياز تاكسيرانان به قطعات يدكي تا سقف اين مبلغ ، قطعات مورد نياز قابل خريداري باشد .

 

شجاعي خاطر نشان كرد: از هفته آينده اين بن بين تاكسيرانان سمند كه پروانه كار از سازمان تاكسيراني كرج دريافت كرده اند ، توزيع مي شود .

 

کد مطلب 245197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها