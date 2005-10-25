تاكسيرانان سمند بن قطعات دريافت مي كنند

عبدالله شجاعي در گفتگو با خبرنگار خبر گزاري مهر در كرج گفت: با توجه به قيمت بالاي قطعات خودروي سمند ، با توافق شركت ايران خودرو و اتحاديه تاكسيرانان كرج اين طرح به صورت آزمايشي در شهرهاي كرج و شيراز اجرا مي شود و چنانچه كارشناسان آن را طرحي موفق برآورد كنند در سراسر كشور اجرا مي شود .

وي افزود : بن قطعات سمند به صورت رايگان در قالب يك دفترچه به ارزش 3 ميليون ريال كالابرگ بين تاكسيرانان سمند زير نظر تاكسيراني توزيع مي شود تا در صورت نياز تاكسيرانان به قطعات يدكي تا سقف اين مبلغ ، قطعات مورد نياز قابل خريداري باشد .

شجاعي خاطر نشان كرد: از هفته آينده اين بن بين تاكسيرانان سمند كه پروانه كار از سازمان تاكسيراني كرج دريافت كرده اند ، توزيع مي شود .