به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در دیدار محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور کاهش نرخ جمعیت را از مشکلات اساسی کشور ذکر کرد و افزود: ما باید برای افزایش نرخ رشد جمعیت برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.
وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت فرانسه و آمریکا بالای دو درصد است ولی این نرخ در کشور ما پایین تر از دو درصد است. این مسئله برای کشور ما خطرناک است و آینده خوبی برای کشور ندارد.
این مرجع تقلید از رئیس سازمان ثبت احوال خواست در این زمینه آگاهی رسانی و خبررسانی کند و درباره کاهش نرخ جمعیت و مسائل طلاق هشدار دهد.
آیتالله مکارم شیرازی در این زمینه اظهار کرد: این خبررسانی باید به صورت مختلف باشد تا در جامعه جا بیفتد که جامعه اسلامی از فرانسه لائیک عقب تر میرود.
وی مسئولیت مسئولان کشور و حوزههای علمیه را در بررسی عوامل افت خانوادهها مهم دانست و افزود: عدم رغبت جوانان به ازدواج و ارتباطهای نامشروع از جمله عوامل کاهش نرخ جمعیت محسوب میشود. بانی این ارتباط های نامشروع هم رسانههای الکترونیکی است که این رابطه ها را برقرار میکند و عدهای به سراغ ازدواج نمیروند.
روح راحت طلبی از بین برود
این مرجع تقلید نبود مسکن و شغل را از دیگر عوامل کاهش نرخ ازدواج ذکر کرد و افزود: روح راحت طلبی بر ما غلبه کرده که میگوییم فرزند کمتر، زندگی بهتر. این روح راحت طلبی باید از بین برود.
وی بر لزوم انتخاب جمعیتی مستقل برای فکرکردن بر روی مشکل جمعیت و آسیبها و عواملی که تشویقهایی است به سوی جمعیت بیشتر تاکید کرد و افزود: تعدادی از روحانیون و کارشناسان و نمایندگان مجلس و دانشگاهها و حوزهها باید در این جمعیت حضور داشته باشند تا بتوانند این مسئله را دنبال کنند.
قدردانی از کارهای فرهنگی درباره نام گزینی
آیتالله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد: خداوند یکی از نعمتهایی که بر بشر ارزانی داشته و در قرآن به آن تاکید شده این است که ما شما را چنان آفریدیم که شناخته شوید.
وی با بیان اینکه شناسایی افراد در جامعه پایه همه فعالیتهاست، تاکید کرد: خداوند به صورت طبیعی تفاوتهایی ایجاد کرده که از مهمترین آنها شبیه نبودن آثار سرانگشت مردم است که میشود به وسیله آن خیلی از مشکلات را حل کرد.
این مرجع تقلید خطاب به ناظمی اردکانی گفت: کاری که شما میکنید در راستای شناسایی کامل افراد است به طوری که حقوق اجتماعی و مسائل مختلف قابل شناسایی باشد و مشکلی پیش نیاید.
آیتالله مکارم شیرازی افزود: هر چه اسناد محکمتر و غیرقابل جعل باشد مشکلات کمتری به وجود میآید. با تکنولوژی هایی که ایجاد شده به سمتی میرویم که اسناد هویتی قابل جعل نباشد.
استاد برجسته حوزه علمیه کارهای فرهنگی درباره نام گزینی را اقدامی مفید دانست و تاکید کرد: گاهی از ما سئوال میکنند که فلان اسامی را که در هیچ لغتنامه ای پیدا نمیشود را روی فرزندان گذاشته شود یا خیر.
مصلحت فرزندان در نامگذاریها لحاظ شود
وی اضافه کرد: باید اسمهایی برای فرزندان انتخاب کرد که به نفع آنها در آینده باشد و مصلحت آینده فرزندان در نظر گرفته شود.
آیتالله مکارم شیرازی تصریح کرد: والدین در انتخاب نام فرزندان نباید مصلحت دل خودشان را در نظر بگیرند و باید در نامگذاری و تربیت، حافظ منافع فرزند باشد.
در ابتدای این دیدار محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور گزارشی از فعالیتهای این سازمان و وضعیت وقایع چهارگانه ارائه داد.
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