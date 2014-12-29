چهارمین جشنواره مردمی رسول آفتاب برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره مردمی رسول آفتاب برگزیدگان خود را در تالار سوره حوزه هنری معرفی کرد.

بر این اساس در بخش داستان، مرضیه نفری شایسته تقدیر معرفی شد. همچنین بیژن کیا از شیراز به عنوان نفر سوم، محمدرضا پستک از تبریز به عنوان نفر دوم و سلیمان کدیور و محمد سرشار به عنوان نفر اول معرفی شدند.

در بخش عکس، این جشنواره برگزیده ای نداشت و تنها حامد نیرومند از خراسان رضوی شایسته تقدیر شد.

در بخش کاریکاتور محمد آزادنیا و محبوبه پاکدل از مشهد و فاطمه پیروی از شیراز به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

در این بخش، محسن اسدی و حمید صوفی از کرج رتبه سوم، لوک دس جیم از کشور چین به عنوان نفر دوم و پیمان علیشاهی از تهران به عنوان نفر اول معرفی شدند.

جشنواره فرهنگی رسول آفتاب در 4 سال گذشته با محوریت فتنه 88 و موضوعات مرتبط از سوی موسسه ای با این نام در بخش های داستان، عکس و کاریکاتور برگزار می شود.