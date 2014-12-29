سه رشته جدید تحصیلی در مرکز علمی کابردی اردبیل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز ابراهیم زاده عصر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی مراکز علمی کاربردی استان اردبیل اضافه کرد: رشته های طلا و جواهر در بخش ریخته گری، صنایع چوب و مبلمان و نصب آسانسور و پله برقی سه رشته ای هستند که در این دانشگاه ایجاد شده اند.

وی با بیان اینکه این رشته ها از نمسال دوم و در مقطع تحصیلی کاردانی پذرش دانشجو خواهند داشت، ادامه داد: در حال حاضر ۱۶۱ رشته تحصیلی در دو مقطع کاردانی با ۸۸ رشته و کارشناسی با ۷۳ رشته در این دانشگاه ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با اشاره به ظرفیت هشت هزار و ۲۵ نفری این دانشگاه برای ترم جاری تصریح کرد: از این تعداد سه هزار و ۳۲۵ نفر در مقطع کارشناسی و چهار هزار و ۷۰۰ نفر برای مقطع کاردانی پذرش خواهند شد.

وی پذرش این تعداد دانشجو را در ۱۸ مرکز علمی کاربردی استان عنوان کرد و یادآور شد: این مراکز در چهار گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت خدمات اجتماعی و هنر فعال هستند.

ابراهیم زاده با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ مرکز علمی کاربردی در این استان فعال است، تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار ۶۱۵ دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و در ۱۲ سال گذشته نیز بالغ بر ۱۲ هزار نفر از مراکز این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی تعداد اساتید این دانشگاه را نیز هزار و ۵۱۰ نفر برشمرد و بیان داشت: این تعداد مدرسانی هستند که عملا در زمینه تدریس به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان وارد شده اند.