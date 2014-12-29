به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در خصوص اردوی نیم‌فصل تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز مشخص نیست ما برای دو هفته دیگر برنامه‌ریزی کرده‌ایم و احتمالا این اردو در دوبی برگزار خواهد شد.

وی در رابطه با شکایت از باشگاه فولاد خوزستان به خاطر استفاده از سروش سعیدی افزود: قبلا نامه‌ای به سازمان لیگ داده بودیم که مورد قبول واقع نشد اما فردا هم پیگیری می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد حضور علی علیپور در تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: هنوز مشخص نیست که این بازیکن چه زمانی به ما اضافه می‌شود. هر موقع قراردادش با باشگاه بسته شود، او در تمرینات حاضر خواهد شد.