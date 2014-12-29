چهار هزار هكتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد جنگل کاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله بهشتي بعدازظهر دوشنبه در نشست برنامه ریزی هفته منابع طبیعی افزود: توسعه جنگل‌كاري در عرصه‌هاي اين استان در اولویت برنامه های منابع طبیعی است.

وی بیان کرد: ۹۰درصد از مساحت این استان را عرصه های منابع طبیعی تشکیل داده و یک میلیون هکتار جنگل در این استان وجود دارد.

این مسئول كاشت گياهان دارويي در اراضي منابع ملي را يكي از جهت‌گيري‌هاي موفق اين سازمان دانست و بيان داشت: در كاشت گياهان دارويي فعاليت ها افزایش خواهدیافت.

وی تصریح کرد: تشویق مردم به مشارکت در کشت گیاهان دارویی، نقش مردم را در صیانت از عرصه های طبیعی بیشتر کرده است.

بهشتی تاکید کرد: منابع طبيعي و انفال، ارثيه نسل كنوني نيستند بلكه نسل آينده نيز از اين منابع خدادادي سهم دارند و امانتي هستند كه بايد آن‌ها را صحيح و سالم به دست آيندگان بسپاريم.

وي گفت:‌ هفته منابع طبيعي امسال بايد با برنامه‌هاي مدون و متنوع‌تري به نسبت سال‌هاي قبل برگزار شود كه در اين زمينه تلاش همگاني و فراگير مجموعه درون استاني ضروري است.

توسعه و صیانت از جنگلهای استان ضروری است

مدیرکل جهادکشاورزی استان هم در این نشست، حفاظت از منابع طبیعی را وظيفه همگاني دانست و گفت: عدم توجه جدي به منابع طبيعي در كشور در قياس با ساير كشورها محسوس است.

جعفر گوهرگاني افزود: ‌بايد قدر داشته‌هاي خود در حوزه منابع ملي را بدانيم چرا كه داشته‌هاي استان كهگيلويه و بويراحمد در حوزه جنگل و مرتع در دنیا کم نظیر است.

گوهرگاني بيان كرد:‌ در مجموع جنگل‌هاي اين استان به علت تخريب‌هاي زياد، توسعه پيدا نكرده اند که این توسعه و صیانت از جنگلهای استان را ضرورت می بخشد.

وی همچنین بر توجه به بخش آبخیزداری تاکید کرد و اظهار داشت:‌ با توجه به شيب‌ها و پستي و بلندي‌هاي زياد اين استان، انجام عمليات مكانيكي و آبخيزداري نقش بسزايي در نفوذ آب به عرصه‌ها و تقويت سفره‌هاي زيرزميني دارد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان با بیان اینکه حفاظت از منابع ملي و جنگل‌ها باید به يك فرهنگ پايدار تبديل شود، گفت: مشاركت مردم در حفاظت از منابع ملي و پيوند دادن منابع طبيعي با زندگي مردم بسیار مهم است.

گوهرگانی بر تعامل با شهرداري‌ها در توسعه فضاي سبز و استفاده از گونه‌هاي سازگار و مقاوم هم تاکید کرد.