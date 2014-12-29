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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۱۰

لاوروف:

بحران اوکراین بدون دخالت بروکسل و واشنگتن حل می شود

بحران اوکراین بدون دخالت بروکسل و واشنگتن حل می شود

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که حل بحران اوکراین منوط به توافق همه گروههای داخلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی لاوروف" امروز دوشنبه حل بحران اوکراین را منوط به توافق همه گروههای داخلی بدون دخالت بروکسل و واشنگتن خواند و گفت فرصت واقعی برای حل بحران اوکراین در سال 2015 وجود دارد.

این اظهارات درحالیست که "فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه ایتالیایی "رپوبلیکا" با تاکید بر اینکه غرب در پی تقابل با مسکو نیست، گفت اوکراین بدترین مناقشه در اروپا است.

وی ضمن رد گزارشها درباره تفاوت در موضع اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال اوکراین اعلام کرد بحران اوکراین بدترین مناقشه در اروپا بوده و اعضای اتحادیه اروپا از تمایل خود برای حل تنش با روسیه بر سر اوکراین خبر دادند زیرا بر این باورند که بی ثباتی بیشتر به ضرر منطقه است.

کد مطلب 2451979

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