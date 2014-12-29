طرح یادگیری عملکردی در مدارس کیفیت تحصیل را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تدریس و یادگیری‌های عملکردی آموزش ابتدایی عصر دوشنبه با حضور محمد دیمه‌ور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، محمود تلخابی رئیس دانشگاه فرهنگیان شهید چمران تهران، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، رضا طاهرخانی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قزوین و جمعی از معاونان، مدیران و معلمان دوره ابتدایی در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

محمد دیمه ور عدر این همایش اظهارداشت: نقش معلم به عنوان یک برنامه ریز و تسهیل گر در نهادینه شدن ارزش ها و باورها در درون دانش آموزان بسیار مهم و اثرگذار است.

دیمه ور افزود: کلمه آموزگار همواره با سرزندگی و ایجاد احساس خوشایندی در جامعه همراه است به طوری که همه از دوره ابتدایی خود خاطرات خوبی به همراه دارند.

وی بیان کرد: هدف از اجرای طرح تدریس و یادگیری عملکردی در مدارس، کیفیت بخشی به عملکرد مدیران و معلمان مدارس و دانش‌آموزان است.

معاون آموز ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: تربیت امری درونی است و کلیه کسانی که متولی تربیت هستند باید در نظام آموزش و پرورش کمک کنند و هدایتگر و تسهیل کننده باشند تا ارزش ها، باورها، جنبه های اجتماعی، علمی و اقتصادی، زیبا شناختی در درون دانش آموزان نهادینه شود.

دیمه ور بیان کرد: نقش معلم به عنوان یک برنامه ریز و تسهیل گر در نهادینه شدن ارزش ها و باورها در دانش آموزان بسیار مهم و اثرگذاراست و تدریس و یادگیری عملکردی، قابلیت را برای یادگیری بهتر ایجاد خواهد کرد تا با مشارکت فعال دانش آموزان به عنوان یک عضو و عنصر اصلی در یادگیری، فرصت لازم برای یادگیری مطلوب در دانش آموزان ایحاد شود زیرا به عنوان یادگیرنده فعال و محور اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دوره ابتدایی تمایزی نسبت به سایر دوره ها دارد و در واقع انگیزه فردی آموزگاران و مدیران ابتدایی برای یادگیری بسیار بالاست و در اجرای طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی، جدی ترین مدارسی که این طرح را مورد توجه قرار دادند، مدارس ابتدایی هستند و معلم ابتدایی به عنوان یک معلم متخصص و چند مهارتی با فرصت شناسی و موقع شناسی یادگیری را در دانش آموزان نهادینه می کند.

این مسئول ادامه داد: درس پژوهی در آموزش باید جدی گرفته شود زیرا می تواند یادگیری و افزایش توان علمی معلمان را بالا ببرد.

دیمه ور ضمن گرامیداشت 9 دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت، از برنامه محوری در آموزش و پرورش استان تشکر کرد.