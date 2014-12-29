خطوط ویژه حمل و نقل عمومی در معابر مرکزی اردبیل عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت فتاحی عصر دوشنبه در جلسه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اردبیل افزود: در این طرح مصمم هستیم خطوط ویژه حمل و نقل عمومی درونشهری در طول خیابان امام خمینی (ره) اردبیل را در آینده ای نزدیک عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه چند طرح خط ویژه طی روزهای اخیر در معابر مرکزی اردبیل اجرا شده است، تصریح کرد: ایجاد خطوط ویژه در خیابانهای حافظ به سمت سه راه دانش و سه راه دانش به سمت باغمیشه از جمله طرحهایی اسن که در راستای تسهیل عبور و مرور به اجرا گذاشته شده است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اردبیل با اشاره به بافت سنتی و قدیمی اکثر معابر موجود در مرکز این شهر اضافه کرد: به طور مثال خیابان امام (ره) زمانی تاسیس شده که اردبیل جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر داشته و این خیابان عمدتا برای تردد درشکه ها طراحی شده بود.

وی با تاکید بر اینکه در آن زمان و حتی در چند دهه قبل مشکلات افزایش تردد و حجم ترافیک را در آن زمان شاهد نبودیم، یادآور شد: در صورت عدم مدیریت مناسب بر ترافیک خیابان های مرکزی شهر اردبیل بدون شک با مشکلات اساسی در امر رفت و آمد خودروها مواجه خواهیم شد.

فتاحی عنوان کرد: در جلسات شورای ترافیک استان بیشترین مباحث و اقدامات لازم در ارتباط با چگونگی رفع مشکلات ترافیکی اردبیل پردازش می شود و بیشترین اولویت راهنمایی و رانندگی هم ترجیح دادن حمل و نقل عمومی است.

وی در عین حال نقش خانواده ها در آموزش مباحث ترافیکی به فرزندان را یادآور شد و افزود: آموزش های خانواده در عمل با فرهنگ سازی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و تشریح آن برای فرزندان می تواند تاثیر زیادی داشته باشد، لذا انتظار داریم بحث آموزش و فرهنگ سازی ترافیک با توجه به ظرفیت خانواده ها در اولویت قرار گیرد.