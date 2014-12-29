فتنه ۸۸ جریانی بود که همچنان ادامه دارد/ سران فتنه بر مواضع خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی، بعدازظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه با موضوع حماسه 9 دی که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد گفت: حماسه ۹ دی یک نقطه عطف در بصیرت سیاسی ملت بود و باعث رشد و بینش جامعه ما شد و آن دارای دو برگ تجربه و عبرت است.

امام جمعه مشهد افزود: برگ سفید آن مقابله با توطئه دشمن بود که جریانات سیاسی بستر آن شدند البته این ویژگی ها عبرت آموز است زیرا برای نظام ما تولید هزینه کرد، انسجام های اجتماعی ما را برهم ریخت و ریزش هایی در نیروهای انقلاب به وجود آورد.

مردم با رهنمودهای رهبری مقابل جنگ نرم ایستادند

امام جمعه مشهد ادامه داد: در مقابل نقطه عبرت، نقطه تجربه آموز قرار دارد که مردم بر حسب رهنمودهای رهبری آمادگی پیدا کرده و در مقابل فتنه قیام کردند و دشمن را نه تنها شکست دادند بلکه آن را از نفوذ در این جامعه و ورود در عرصه جنگ نرم برای براندازی نظام نا امید کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مسئله رفع حصر سران فتنه افزود: ابتدا باید مشخص کرد که مسئله حصر چرا شروع شد و چرا نظام به مسئله حصر خانگی این دونفر اقدام کرد، آیا آن یک مصوبه امنیتی و پلیسی و یا یک تصمیم گیری قضایی بود؟

آیت الله علم الهدی اضافه کرد: دستگاه های امنیتی در همه عملیات هایی که انجام می دهند باید با یک حکم قضایی این عمل را مرتکب شوند مثلا ورود به خانه و یا بازداشت یک نفر باید با حکم قضایی انجام گیرد و در بعضی مواقع که احتمال خطر برای نظام می دهند و لازم است تا مکالمات تلفنی را شنود کنند نیز لازم است تا حکم قضایی داشته باشند.

حصر سران فتنه قضایی بود نه امنیتی

امام جمعه مشهد افزود: حصر این دو نفر یک مصوبه قضایی بوده و امنیتی نیست زیرا دادستان و رئیس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی هستند و این اتفاق با حکم قضائی انجام گرفت و آن دو نفر در حصر خانگی قرار گرفتند.

خدمات گذشته سران فتنه بازداشت آنها را به حصر خانگی تبدیل کرد

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در آنجا اینطور تصویب شد که با توجه به سوابق انقلابی و خدمات آنها آقایان بازداشت نشوند و در حصر خانگی قرار بگیرند تا ارتباط آنها با جریانات اجتماعی قطع شود، آیا این به عنوان مجازات آنها بود؟ اگر این را به عنوان مجازات در نظر بگیریم باید دادگاهی تشکیل می شد و آنها از خود دفاع می کردند و قاضی صالحی برای آنها حکم می داد اما دادگاهی تشکیل نشد و این موضوع در فکر بعضی از مردم بوده که بعضی ها نیز این را بازگو می کنند.

خطیب جمعه مشهد با اشاره به وظایف قوه قضاییه گفت: وظیفه قوه قضاییه پیگیری و پیگرد جرم است، این آقایان باتوجه به اینکه وزارت کشور اجازه راهپیمایی ۲۴ خرداد را نداد و آن را غیرقانونی اعلام کرد با حامیان خود به خیابان آمدند، موجب قتل نفس و خسارت به اموال مردم و باعث حمله به پایگاه بسیج که منجر به قتل عده ای شد، شدند.

وی اضافه کرد: این جرم یک سبب داشت و یک مسبب. سبب جرم همان هایی بودند که اعلام راهپیمایی کردند. این آقایان جرم را انجام دادند و بر حسب مصالحی نظام پیگرد را عقب انداخت و به آنها کاری نداشت اما در روز قدس نیز این اقدامات ادامه پیدا کرد و حامیان آنها روزه خواری کردند و شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را سر دادند، هرچند راهپیمایی روز قدس از طرف آنها نبود اما آنها این حرکت ها را تایید کردند و باید دانست که حامیان آنها و با همان آرم سبز روزه خواری کردند و این یعنی خود آنها این عمل را انجام دادند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: در ۱۶ آذر عکس امام (ره) را پاره کردند و آن آقایان به هیچ وجه این عمل را محکوم نکردند و حتی شعار جمهوری ایرانی را نیز رد نکردند این اتفاقات ادامه پیدا کرد تا در ۲۵ بهمن بیانیه دادند و حوادث روز عاشورا پیش آمد. در آن زمان احساسات و عقاید مردم جریحه دار شد و آنها را به صحنه کشاند و حماسه ۹ دی به وجود آمد.

امام جمعه مشهد افزود: آنها به عزاخانه امام حسین(ع) سنگ زدند و آقایان آنها را خداجوی خواندند، آنها اصلا به خلاف بودن این اعمال اشاره نکردند و به ۹ دی نیز اعتنا نکرده و در ۲۵ بهمن نیز باز حرکتی را شروع کردند، یعنی این اتفاقات از ۲۴ خرداد تا ۲۵ بهمن ادامه داشت.

سران فتنه با تشکیل دادگاه اعدام می شوند

وی ادامه داد: نظام آنها را بر حسب پیشگیری از توسعه جرم حصر کرد زیرا باید ارتباط آنها با این جریانات قطع می شد پس حصر آنها به دلیل پیشگیری از وقوع جرم بود نه پیگرد جرم. اگر نه باید برای آنها دادگاه تشکیل می شد و باید آنها اعدام می شدند.

خطیب جمعه مشهد تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دادستان و قوه قضاییه است و ممکن است تا ۲۰ سال نیز ادامه پیدا کند. تمام عناصر دخیل در فتنه و جریانات استکباری هنوز دارند زمینه سازی و هیجان ایجاد می کنند. پس فتنه هنوز تمام نشده و این بدان معناست که توسعه جرم ادامه دارد. در این وضعیت چطور نظام باید رفع حصر کند؟

عضو مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با زمان تشکیل دادگاه برای سران فتنه گفت: هر زمان قوه قضاییه مصلحت بداند ابتدا آنها بازجویی می شوند و سپس کیفرخواست صادر و بعد از آن دادگاه تشکیل می شود. کیفر خواست زمانی صادر می شود که مورد بازجویی قرار بگیرند. باید دانست که از نظر فقهی جریان قضایی جدای از فقه نیست زیرا دادستان مجتهد است و در راس دستگاه قضائی کشور نیز یک عالم فقیه است پس فقه و قضا از هم جدا نیست و همه چیز دقیقا با مبانی فقهی صورت می گیرد.

امام جمعه مشهد افزود: عده ای می گویند که بعضی ها برای پیروزی در انتخابات و یا مسائل دیگر دارند از فتنه ۸۸ کاسبی می کنند، این از تلقینات دشمن است که می گویند عده ای دارند کاسبی می کنند، تا الان به هر مقدار که فتنه ۸۸ افشاگری شده به همان میزان بر بصیرت مردم نیز افزوده شده است و اکنون یک نفر که ایستاده و این موضوع را پیگیری می کند شخص رهبری است. در این صورت چه کسی می خواهد به وسیله فتنه ۸۸ کاسبی کند؟

حماسه ۹ دی با رهنمودهای رهبری و تبعیت مردم خلق شد

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی به هیچ جریانی وابسته نیست افزود: حماسه ۹ دی به هیچ جریان ارتباط ندارد بلکه رهنمود رهبری و تبعیت عامه کشور از رهبری بود و جز ایشان و مردم هیچ فردی در بوجود آمدن آن حضور نداشت و هرکسی این حرف را بزند که ما آن را بوجود آوردیم بیخود می گوید.

وی ادامه داد: هیچ جریان لائیکی که حیات سیاسی خود را از دست داده و دچار مرگ سیاسی شده نمی تواند به صحنه بیایند و چنین ادعایی کند، لذا این حماسه غیر از رهبری و مردم متعلق به هیچ کسی نیست و این طور نخواهند که با فتنه کاسبی راه بیاندازند.

فتنه گران حیات سیاسی خود را از دست داده اند

خطیب جمعه مشهد گفت: آنهایی که وابسته به فتنه بودند باید کنار بروند، وقتی شما همدست کسانی بودید که شعار دادند و گفتند مرگ بر اصل ولایت فقیه، پس دیگر اصلا امکان حضورتان در این نظام وجود ندارد و شما مُردید، حیات سیاسی خود را از دست دادید زیرا با دشمن همدست شدید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنرانی رهبری در سال ۷۶ گفت: رهبری در سال ۷۶ و یا ۷۷ بحث خودی و غیر خودی را مطرح کردند و فتنه ۸۸ چیزی بود که خودی و غیر خودی در آن برجسته تر شد، در فتنه کسانی خواه یا ناخواه سکوت کردند، اینها را نباید کنار زد بلکه باید در سیاست باشند هر چند در آن موقع به دلیل اینکه مطمئن نبودند، سکوت کردند.

کسانی که در جریان فتنه سکوت کردند را نباید از نظام کنار گذاشت

آیت الله علم الهدی افزود: آن فردی که امروز در پای جریان نظام و انقلاب ایستاده و در پای ستون این نظام ایستادگی دارد حق همه گونه مشارکت سیاسی و ریاست و قدرت را دارا است هر چند در جریان فتنه به دلیل بی توجهی و ندانسته سکوت کرده بود.

خطیب جمعه مشهد اظهار داشت: اما جریانی که در فتنه ۸۸ بستر ساز شده نمیتواند قدرت را در این نظام به دست بگیرد، در جامعه ما وحدت حرف اول را می زند و نظام ما بدون وحدت امکان پذیر نیست اما وحدت با چه کسانی؟ وحدت با عناصر وابسته به نظام که البته مهم است و هر فردی در کنار جمهوری اسلامی باشد باید با او وحدت داشته باشیم هر چند که در بعضی نظرات سیاسی خود با او دچار اختلاف باشیم.

امام جمعه مشهد گفت: ما با کسانی که اصول این نظام را قبول دارند وحدت داریم و کسی که اصول را قبول دارد دیگر فکر نمی کنیم در فتنه ۸۸ شکی داشته باشد، روزی که فتنه ۸۸ انجام شد با یک فضای غبار آلودی همراه بودیم و حتی برخی بزرگان شبهه می کردند. هر چند البته با راهپیمایی ها مخالف بودند، اما امروز برای همه مشخص است زیرا گرد و غبار که خوابید قلم ها روان و مسئله برای همه روشن شد. امروز کسی از فتنه حمایت نمی کند.

سران فتنه همچنان بر مواضع خود ایستاده اند

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: البته امروزه نیز با وجود اینکه کسی از فتنه دفاع و حمایت نمی کند اما اختلاف نظرها وجود دارد، عده ای می گویند حصر برداشته شود و عده ای معتقدند باید حصر ادامه پیدا کند به هر حال اینکه فتنه ۸۸ یک توطئه خارجی بود اصلی است که همه قبول دارند مگر کسی که امروز نیز جزو پیاده نظام دشمن است.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: سران فتنه بعد از ۵ سال هنوز بیانیه می دهند یعنی بر پای موضع خود هستند و به این دلیل باید حصر ادامه داشته باشد زیرا اینها اگر چه خود دشمن نباشند اما الان با دشمن یکی شدند و امروزه بستر ساز دشمن هستند.

امام جمعه مشهد اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس برای وزرا مساله برائت از فتنه را مطرح کردند این کاسبی نبود و اگر این را مطرح کردند با عکس و فیلم معرفی کردند. بدانید که کسی نمی تواند با فتنه کاسبی راه بیندازند و اگر نیز این کار را انجام دهد کاسبی او نخواهد گرفت.

آیت الله علم الهدی در ادامه با اشاره به وظیفه امروز مردم نسبت به نسل جوان گفت: جوان امروز، نظام را کسی می بیند که در سرنوشت او دخیل است. آن چیزی که باید در تداوم انقلاب در نسل ها تامین کنیم مسئله اعتماد و اطمینان نسبت به نظام در بین جوانان است. باید جوان مطمئن شود که کسی بهتر از نظام ما در اداره آنها وجود ندارد.

امام جمعه مشهد افزود: تنها نظامی که در راس حکومت آن وابستگی به خدا وجود دارد نظام ما است. اما اگر مسئله خدا برای او روشن نشود، با هیچ ابزار دیگری نمی شود اطمینان او را جلب کنیم.

فتنه ۸۸ دشمن را امیدوار کرد

عضو مجلس خبرگان رهبری دنیا طلبی را یکی از آفات انسان خواند و اظهار کرد: مسئله دنیا طلبی چیزی نیست که بشود به آدم ها نسبت داد و ما هرجایی که عبودیت خود را فراموش کنیم به این آفت دچار می شویم و اگر کسی خدا را باور نکرد اگر دزدی و خلاف نکند دیوانه است و همان کسی که به آن طرف میز رفته و در مقابل ولایت قرار می گیرد به این دلیل است که خدا را باور ندارد و این فرد اگر هر کار دیگری غیر از پول پرستی و شهوت و خوشگذرانی انجام دهد، دیوانگی است.

تحریم ها و فشار های اقتصادی معلول فتنه است

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بسیاری از ارتباطات اقتصادی به جریان فتنه ۸۸ مرتبط بود و دشمن در این زمینه دست به کار شد. آنها تهاجم اقتصادی را راه انداختند که معلول آن فتنه بود، جریان ۸۸ مشکل فرهنگی نیز بوجود آورد، باعث پرده دری هایی شد.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت: فتنه ۸۸ حادثه نبود که بگوییم زخم کهنه ای است که نباید آن را باز کرد، بلکه جریان بود پس نمی توان به آن زخم کهنه گفت، در فتنه ۸۸ حادثه اتفاق افتاد اما جریان وجود دارد، در آبان ۸۷ رهبری گفتند سیاستمداران ما در زمین دشمن بازی نکنند. اگر بازی کنند چه ببرند چه ببازند دشمن برنده است، رهبری بر حسب درایت نفوذ، علائم فتنه را احساس کردند. نمی خواهیم بگوییم رهبری غیب گو است بلکه می خواهیم درایت ایشان را ثابت کنیم.

نباید دانشگاه ها پایگاه جریان سیاسی شوند

وی ادامه داد: دانشگاه نباید پایگاه جریان های سیاسی شود و دانشجو بزرگتر از این است که عمله یک سری جریانات سیاسی شود، آنها افسران جنگ نرم هستند و نباید جریانی بیاید و آنها را در راستای منافع سیاسی خود استخدام کند و رئیس دانشگاه ها نیز باید این مسئله را مدیریت کنند، البته عرصه اجتماعی دانشگاه را نمی شود فضای جدای از سیاست و جریانات سیاسی مطرح کرد.

خطیب جمعه مشهد اظهار داشت: حماسه ۹ دی به تعبیر رهبری یک انقلاب سوم بود. این که در دانشگاه ها بعضی سخنرانی ها را لغو و بعضی ها را مجوز دهند بدترین کار ممکن بود و رشد انقلابی جامعه ما این را تحمل نمی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری احمدی نژاد را در فتنه ۸۸ بی تقصیر خواند و افزود: امروز کسی قبول نمی کند که آقای احمدی نژاد فتنه را ایجاد کرد، آیا فقط برای اینکه گفت خس و خاشاک؟ مگر این مجوز یک حرکت غیرقانونی می شود؟ اصلا منظور احمدی نژاد از خس و خاشاک که بود؟ منظورش ۱۳ میلیونی بود که به او رای ندادند یا افرادی که به او فحش می دادند؟

وی اضافه کرد: مدیریت فتنه جوری بود که کسی با رئیس جمهور کاری نداشت این آقا در چی مقصر است؟ آیا فقط گفت خس و خاشاک؟ خب بعد از آن هم که عذرخواهی کرد.

آیت الله علم الهدی افزود: بعضی می گفتند کسانی که به موسوی رای دادند سرخوردگی سیاسی پیدا کردند، این که می خواهند بگویند آن ۱۳ میلیونی که به غیر از احمدی نژاد رای دادند بی دین هستند، این اشتباه است. آنها عملکرد این آقایان را در حمایت از جریان فتنه که وابسته به دشمن بود دیدند و همین باعث سرخوردگی آنها شد. از رای خودپشیمان شدند و خود آنها بر حسب دیانت شان سرخورده شدند.

لزوم شناخت اصل ولایت فقیه توسط مردم

خطیب جمعه مشهد ادامه داد: در آن زمان و امروزه بیشتر شبهه افکنی ها در مسئله ولایت فیقه است، مسئله ولایت فقیه یک مسئله کلامی فقهی و فلسفی است که در مجامع مختلف حوزه دارد بحث می شود. این از زمان غیبت امام زمان و حتی در عصر حیات ائمه نیز وجود داشت و این که می گویند امام خمینی(ره) مبدع آن بودند اشتباه است بلکه ایشان موسس اجرایی کردن آن در عصر غیبت بودند.

وی به مسئله مردم سالاری در کنار ولایت نیز اشاره کرد و افزود: این نکات باید در گفتگوها به طور روشن برای مردم مشخص شود. ابعاد سیاسی ولایت فقیه در همین گفتگوها باید مطرح شود، مسئله ولایت باید عمومی تر شود تا ولایت و مردم سالاری و در کنارهم بودن آنها برای مردم روشن شود.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: هر فردی می تواند برای اجرای احکام شخصی خود مانند نماز و روزه به مرجع تقلیدی مراجعه کند اما نمی توان گفت که برای هر عده ای می توان یک مدیر را انتخاب کرد، خبرگان وظیفه دارد که یک نفر را که از بقیه مجتهد الشرایط تر است به عنوان رهبر انتخاب کند.

امام جمعه مشهد گفت: این وظیفه مردم است که یک نفر که عادل و مجتهد خبره است به عنوان وکیل خود انتخاب کنند که اولا آن مدیر را انتخاب کرده بعد بیعت کند و سپس نظارت بر شرایط کنند که رهبر از آنان سقوط نکند در نتیجه خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند بلکه آنان باید دقت داشته باشند تا شرایطی که برای یک رهبر لازم است در او سقوط نکند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: چون اکثریت نمایندگان رهبر را انتخاب کردند و نمایندگان را نیز اکثریت مردم انتخاب کردند پس می توان گفت که پس اکثر جامعه نیز رهبر را انتخاب کرده و اگر شرایط در رهبر افول کند خوب خبرگان می تواند بیعت خود را از ایشان بردارد و باید بدانید که آن چیزی که نظام را دینی می کند نیز همین است. یعنی نقش مردم در انتخاب خبرگان و حضور در کنار آنان، اگر این جور نباشد نظام غیر دینی و طاغوت است.

وی اضافه کرد: فرمایشات رهبری برای همه مسلمانان است اما از نظر تقسیم بندی جهانی، اجرا بر همه نافذ است و بیرون کشور نیز تا آنجایی که تابع ایشان باشند مانند حزب الله لبنان به دستورات ایشان عمل می کنند.

آیت الله علم الهدی گفت: خبرگان هیچ وظیفه اجرایی ندارند بلکه فقط مراقبت بر جریان رهبری و صیانت رهبری است و اصل رهبری که همان ولایت فقیه است باید دقت کنند که از این اصل سقوط نکند.