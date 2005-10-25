تيم دوم خود را به تايلند اعزام مي كنيم // سال آينده در رده جوانان 10 مدال كسب مي كنيم

حسين جلالي درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: ما قصد داريم تيم دوم خود را به رقابتهاي تايلند اعزام كنيم و تيم اولمان درمسابقات غرب آسيا حضور پيدا مي كند. ازنظر كميته ملي المپيك وسازمان تربيت بدني رقابتهاي غرب آسيا نسبت به بازيهاي داخل سالن آسيا از اهميت بيشتتري برخوردار است.



رييس فدراسيون دو وميداني در ادامه افزود: ما براي موفقيت در رشته هاي دو وميداني تمام تلاش خود را به كار بسته ايم و حضور 8 مربي خارجي در راس رشته هاي مختلف بيانگر اين موضوع است. اين مربيان با دقت نظر فراواني گزينش شده اند و نتايج خوبي كه ملي پوشان ما در رقابتها كسب كرده اند گواه اين موضوع است.

جلالي در پايان تصريح كرد: ما سال آينده در رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا درماكائو شركت مي كنيم ومن پيش بيني مي كنم در اين رقابتها 10مدال كسب كنبم. بعضي از ورزشكاران ما در رشته هايي مثل پرش با نيزه وپرتاب نيزه داراي ركورد خوبي هستند ومي توانند اميد كسب مدال در رقابتهاي آسيايي باشند.