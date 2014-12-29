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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۳۱

تیم ملی با ایتالیا و سوئد بازی می‌کند/ حضور کفاشیان در بازی تیم امید

تیم ملی با ایتالیا و سوئد بازی می‌کند/ حضور کفاشیان در بازی تیم امید

تیم ملی فوتبال ایران پس از جام ملت‌های آسیا دیدارهای تدارکاتی را با تیم‌های ایتالیا و سوئد برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در مورد دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران پس از جام ملت‌های آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطمئنا بعد از آن مسابقات با تیم ملی سوئد بازی می‌کنیم و بازی با تیم ملی ایتالیا هم در برنامه‌های‌مان قرار دارد.

همچنین عصر امروز دوشنبه علی کفاشیان، دقایقی سر تمرین تیم ملی فوتبال ایران حاضر شد و با کادرفنی و بازیکنان صحبت کرد. پس از آن برای دقایقی دیدار تدارکاتی تیم فوتبال امید با تیم دانشگاه آزاد که در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی برگزار شد، را از نزدیک تماشا کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه در محل تمرینات تیم ملی بانوان بزرگسال و تیم فوتبال زیر 14 سال ایران حاضر شد.

کد مطلب 2451992

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