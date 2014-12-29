مردم در حماسه 9 دی با آرمانهای امام و رهبری تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اصغر طهماسبی" عصر دوشنبه، در گرگان گفت: مردم ما در هر جایی که احساس کنند به مقدساتشان توهین شده و آرمانها و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی با تهدید روبروست، وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند و 9 دی سال 88 از روزهایی بود که مردم با حضور بی نظیرشان، یکی از روزهای یوم الله را در تاریخ ایران عزیز رقم زدند.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران با ثبات است و کارها و برنامه های خود را با قدرت به پیش می برد، گفت: مردم ما بارها ثابت کرده اند که اجازه وارد کردن هیچ گونه خدشه ای به بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی را نمی دهد.

طهماسبی یادآور شد: در راه پیمایی 9 دی 88 مردم ایران اسلامی بار دیگر به نظام و ولی امر خود لبیک گفته و در صحنه حضور پیدا کردند که این حضور باعث کور شدن چشمان دشمنان قسم خورده این مرز و بوم شد.

وی با اشاره به اتفاقات دهه 60 که از سوی منافقین انجام شده بود، بیان کرد:پس از به وجود آوردن حادثه 30 خرداد سال 60 توسط منافقین، همه ما شاهد برخورد محکم حضرت امام خمینی با انها هستیم، حال انکه تا پیش از آنکه آنها دست به اسلحه نبرده بودند، امام برخورد مسالمت آمیزی با آنها داشتند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان گفت: حوادث سال 88 درسهای زیادی به ما آموخت و همگان شاهد بودیم که دشمنان قسم خورده نظام، چگونه از اختلافات داخلی سرگردگان ما استفاده کرده فضای داخلی کشور را با ایجاد شائبه و اختلاف به سمتی کشاندند که آن اتفاقات رقم خورد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به پشتوانه حمایت مردم عزیز و همیشه در صحنه خود، در اوج قله های عزت و افتخار قرار دارد و بدون شک یکی از تأثیرگذارترین کشورهای منطقه و جهان است.