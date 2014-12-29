اصلاح روشهای یادگیری در مدارس ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی عصر دوشنبه در همایش تدریس و یادگیری عملکردی که با حضور محمد دیمه ور مدیرکل آموزش ابتدایی وزارتخانه در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: آموزش در مدارس ما اغلب ایجابی، تقلیدی، اندیشه آموز، تعامل جو، تک ساعتی، محصول مدار و نتیجه مدار است و با این روش به اهداف عالیه تعلیم و تربیت و یادگیری نخواهیم رسید و آنچه اهداف نظام آموزشی را محقق می کند آموزش پرسش محوری است.

قاسمی اضافه کرد:باید روشها و نگرش ها در تدریس، یاددهی و یادگیری اصلاح شود و معلمان دانش و آگاهی علمی و تخصصی خود را ارتقاء بخشندتا نظام آموزشی بتواند دانش آموزان را اندیشمند کند و قدرت نوسازی و خلاقیت را در فرزندان این مرز و بوم داشته باشد.

این مسئول یادآورشد: هدف اصلی در تعلیم و تربیت فقط دانستن نیست بلکه باید آگاهی های علمی را به دانش آموزان منتقل کنیم و از یادگیری محصول مدار به یادگیری فرآیندی برسیم تا اهداف تدریس عملکردی محقق شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش زمانی محقق می شود که چگونه دانستن و فهمیدن و هدف غایی یادگیری یعنی قرار گرفتن بر محور پرسش گری و تفکر را به دانش آموزان یاد دهیم.

وی با اشاره به تاکید وزیر آموزش و پرورش به عنوان سکاندار نظام تعلیم و تربیت کشور به آموزش ابتدایی و نگاه ویژه به این مقطع گفت: این رویکرد فهم درست و دقیق نسبت به آموزش ابتدایی را نشان می دهد که باید مورد توجه جدی دیگران نیز قرار گیرد.

قاسمی یادآورشد: در حوزه مدیریت مدارس ابتدایی و معلمان این مقطع انگیزه نو شدن و تغییر وجود دارد و این نگاه موجب خواهد شد تا فرصت های لازم برای یادگیری و یاددهی برای معلمان و دانش آموزان بهتر فراهم شود.

این مسئول به اهمیت ترویج فریضه نماز در میان دانش آموزان هم اشاره کرد و گفت: توجه به نماز و اقامه آن در مدارس موجب تعالی و شکوفایی تربیت اسلامی دانش آموزان و رشد علمی آنها خواهد شد.