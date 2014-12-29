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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۳۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

برگزاری مانورهای ویژه برای مقابله با تخلفات صنفی و بهداشتی

برگزاری مانورهای ویژه برای مقابله با تخلفات صنفی و بهداشتی

یاسوج – استاندار کهگیلویه وبویراحمد نظارت بر بازار و تولید غذای سالم را وظیفه اصلی دولتها دانست و بر برگزاری مانورهایی فراگیر و ویژه برای مقابله با تخلفات صنفی و بهداشتی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای تعزیرات استان گفت: مردم توقعات زیادی در خصوص وضعیت بازار دارند و نسبت به گرانی بی رویه، تفاوت قیمتها و ... در بازار استان گله مند هستند.

وی بیان کرد: مسئولین نباید از این وظیفه اصلی خود که نظارت است، غافل شوند.

خادمی اظهار داشت: نظارت و کنترل بر سه بخش محصولات غذایی، آرد و نان و کل بازار باید به طور مستمر و هدفمند توسط دستگاههای اجرایی انجام شود.

وی بر برگزاری جلسات ویژه و مانورهای نظارتی در این سه حوزه تاکید کرد و گفت: باید مردم بدانند که کسانی هستند که نظارت و کنترل کرده و اگر تخلفی وجود داشت، اعمال قانون کنند.

خادمی تاکید کرد: این اقدام باید توسط فرمانداران در شهرستانها نیز انجام شود.

وی بیان کرد: در حوزه های غذایی و بهداشتی به محض شک کردن در خصوص سلامت این مواد، باید جلوی عرضه آن گرفته شود.

استاندار همچنین بر کنترل وزن چانه ها، کیفیت نان و قیمت و ساعت کار نانوایی ها نیز تاکید کرد و گفت: گر کیفیت نان پایین است مقصر مسئولین هستند.

 

 

 

کد مطلب 2451995

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