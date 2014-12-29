افتتاحیه اولین دوره مدیریت پیشرفته ورزشی ویژه خبرنگاران ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کمیته ملی المپیک جهت بالابردن سطح آگاهی خبرنگاران این حوزه در خصوص فعالیتهای نهادهای بین‌المللی ورزش همچون کمیته بین‌المللی المپیک، شورای المپیک آسیا و همچنین مفاهیم اصلی منشور المپیک، مبانی جنبش المپیک، سازماندهی اعزام به بازی‌های المپیک و آموزش و فرهنگ المپیک و... اقدام به برپایی اولین دوره مدیریت پیشرفته ورزشی ویژه خبرنگاران این حوزه کرد که مراسم افتتاحیه آن امروز صبح دوشنبه و با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ناهید کریمی مدیر بخش آموزش کمیته ملی المپیک در خصوص این دوره‌ها که زیر نظر واحد همبستگی کمیته بین المللی المپیک (os) به عنوان یکی از کمیته های فعال IOC است، توضیحاتی داد و در ادامه افزود: هر کمیته المپیک می‌تواند در هر سال میلادی 3 دوره مدیریت پیشرفته برگزار کند که 2 دوره آن برای مدیران ارشد فدراسیون‌ها و پرسنل کمیته ملی المپیک برگزار شد و سومین دوره آن با پیشنهاد کیومرث هاشمی به خبرنگاران حوزه ورزش اختصاص داده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که حاضران در این دوره بتوانند با بهره‌مندی از مباحث مطرح شده که سر فصل‌های آن بر اساس دستور العمل کمیته همبستگی المپیک تدوین شده، با آگاهی بیشتر به رسالت اطلاع رسانی در این حوزه اقدام کنند.

در ادامه این مراسم مهندس کیومرث هاشمی نیز با خوش آمدگویی به اصحاب رسانه که در این دوره حضور داشتند، به نقش موثر خبرنگاران در انعکاس اخبار و رویدادهای ورزشی و همچنین کمک‌های شایان آنان در کسب موفقیت‌های این حوزه اشاره و افزود: حضور موثر رسانه‌ها در عرصه ورزش و همچنین انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته مسئولان را دلگرم می‌کند و نقدهای سازنده و دلسوزانه آنها نیز می‌تواند بعنوان نقشه راه در اختیار مدیران قرار گیرد.

وی در ادامه از پوشش خوب خبری رسانه‌های ورزشی در سه رویداد المپیک نوجوانان نانجینگ، بازی‌های آسیایی اینچئون و بازی‌های ساحلی پوکت تشکر و قدردانی کرد و افزود: در راستای تلاش‌های شما عزیزان و به منظور جبران زحمات صورت گرفته، این کمترین کاری بود که کمیته ملی المپیک می‌توانست انجام دهد. امیدوارم این دوره با سرفصل های خوبی که در آن گنجانده شده و مباحث کلیدی و کاربردی که در خصوص المپیک و فعالیت‌های آن ارائه می‌شود، زمینه را برای فعالیت حرفه‌ای شما عزیزان فراهم آورد.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه تاکید کرد: نگاه مجموعه کمیته ملی المپیک به رسانه و فعالان حاضر در این حوزه همیشه حمایتی بوده و این ظرفیت را برای خود فرصت دانسته و می‌دانیم تا تهدید. امیدوارم نهایت استفاده را از این کلاس‌ها ببرید.

هاشمی در پایان گفت: این آخرین کلاسی است که در سال میلادی 2014 می‌توانستیم برگزار کنیم که تصمیم گرفتیم آنرا به خبرنگاران ورزشی اختصاص دهیم. با توجه به محدودیت در تعداد گواهینامه‌هایی که از سوی کمیته بین‌المللی المپیک و با امضای خود توماس باخ ارسال می‌شود، نمی‌توانستیم تعداد افراد بیشتری را دعوت کنیم اما این قول را به سایر رسانه‌ها م‌دهم که در سال "آینده نیز انشاله 1 کلاس مختص خبرنگاران ورزشی داشته باشیم.

این دوره به مدت 4 روز با حضور نمایندگان رسانه‌های ورزشی در آکادمی ملی المپیک برپا است.