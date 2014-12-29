به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه حزب موتلفه اسلامی به مناسبت حماسه 9 دی بدین شرح است:

قیام حماسی و تاریخی 9 دی در سال 88 خط بطلانی بر 8 ماه فتنه‌گری و وطن‌فروشی جماعتی بود که به گذشته خود پشت کرده و دست در دست دشمنان اسلام به نبرد با ملت ایران روی آورده بودند. فتنه 88 دعوت از بیگانگان برای مداخله در امور داخلی و اعلام پناهندگی به اجانب برای ضربه به ملت بود. فتنه 88 یک شورش علیه حق‌الناس رای ملت بود آن هم با همکاری و همیاری منافقین و سرویسهای رژیم صهیونیستی، سیا و ام آی 6.

فتنه 88 یک رونمایی شفاف از منافقین جدید و پیوند آنها با منافقین قدیم بود.

حزب موتلفه اسلامی نکاتی را در این مورد از باب یادآوری اعلام می‌دارد.

1- سران فتنه در داخل و خارج هنوز سودای فتنه‌گری دارند و می‌خواهند فتنه سال 88 را باز تولید کنند. پروژه رفع حصر گوشه‌ای از تلاش آنها را افشاء می‌کند.

2- فتنه 88 شورش اشرافیت بر رای محرومین و مستضعفین و کودتا علیه رأی ملت بود. قیام 9 دی بصیرت و هوشیاری مردم را در صیانت از جمهوری و ایستادگی در برابر کودتاچیان را در منطقه و جهان به نمایش گذاشت.

ایران برخاسته از فتنه 88 مقتدرتر و تواناتر از گذشته در عرصه‌های جهانی خود را نشان داد.

3- هر گونه سخن از رفع حصر سران فتنه بدون توبه و عذرخواهی و بدون رسیدگی به خسارات مادی و معنوی آنان یک فریب است. در فتنه 88 سخن از شهادت 22 تن از مظلوم‌ترین اقشار جامعه است و سران فتنه مرتکب قتل شدند باید پاسخگوی این جنایت به لحاظ حقوقی باشند.

4- فتنه‌گران اکنون در حال نزدیک شدن به دولت یازدهم برای شکل‌دهی به فتنه ای جدید هستند. باید هوشیار بود و اجازه نداد فتنه گران امنیت و اقتدار ملی را به چالش بکشند.

5- قیام 9 دی جمهوریت و اسلامیت نظام را تثبیت کرد. ملت دیگر در هیچ انتخاباتی به هیچ نامزدی اجازه فتنه‌گری نمی‌دهد. شورای نگهبان باید با شناخت کافی نسبت به نامزدها از وقوع هر فتنه قبل و بعد از انتخابات جلوگیری کند. مردم به این نهاد مقدس اعتماد دارند و آن را فصل‌الخطاب می‌دانند.

6- مثلث آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در فتنه 88 شکست سختی خوردند. سربازگیری آنها از اردوگاه انقلاب با شکست روبرو شد و ملت در قیام 9 دی این شکست را با اقتدار اعلام کردند و به فریب خوردگان و بازی‌خوردگان غرب در فتنه نبرد نرم دشمن نفرین فرستادند و آنها را از صفوف منظم خود جدا کردند.

صف انقلاب و ضد انقلاب در قیام 9 دی بطور شفاف روشن شد و این پیروزی بزرگی برای انقلاب و شکست سختی برای دشمنان اسلام و نظام بود.

7- حزب موتلفه اسلامی به شهدای مظلوم فتنه 88 درود می‌فرستد و برای آنها آرزوی محشور شدن با شهدای بدر و حنین را دارد. حزب موتلفه اسلامی در پیشگاه خداوند و ملت ایران سوگند یاد می‌کند دست از انقلاب و رهبری بیدار آن بر نمی دارد و تا پای جان حاضر است در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی کوشا باشد.