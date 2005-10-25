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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۰۸

تلفن هاي اتاق دانشجويان در كوي علوم پزشكي تهران راه اندازي شد

تلفن هاي داخل اتاق دانشجويان در كوي دانشگاه علوم پزشكي تهران راه اندازي شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با تلاش واحد انفورماتيك مديريت امور خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران امكان برقراري تماس تلفني از بيرون با هر يك از اتاقهاي دانشجويان كوي پسران و دختران ايجاد شد. از سال گذشته، امكان استفاده از اينترنت در تمامي اتاق هاي دانشجويان كوي مقدور بوده است.

همچنين مديريت امور خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران براي بالا بردن امكانات رفاهي و معيشتي دانشجويان ساكن در خوابگاه ها همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاه ها اقدام به تهيه و تحويل 35 دستگاه جاروبرقي و 14 دستگاه ماشين لباسشويي به خوابگاه هاي دانشجويان كرده است.

در ادامه طرح واگذاري يخچال به اتاق هاي دانشجويان تمامي دانشجويان دختر خوابگاه ها و دانشجويان پسر خوابگاه شريعتي و بوستان 5 داراي يخچال شخصي در اتاق هاي مسكوني شدند.

کد مطلب 245200

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